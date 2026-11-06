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國票金控今（6）日公布今（115）年10月自結稅後盈餘7956萬元，累計前10月稅後盈餘37億7223萬元，較去年同期增加18億8540萬元，年成長99.92%，每股稅後盈餘（EPS）1.03元，9月底每股淨值12.69元。國票金子公司國際票券10月稅後盈餘1億2190萬元，累計前10月稅後盈餘22億6278萬元，年增41.64%，主因票券業務承銷量、部位評價及利息淨收益提升，獲利維持穩健；債券業務方面，美國聯準會於115年9月重啟升息，外幣RP成本走揚，雖於10月進行外幣債券置換、認列處分損失，惟台、外幣債券養券收益維持正貢獻，獲利仍較去年同期大幅增長；股權業務受惠AI產業需求成長，帶動台股表現亮眼，挹注股票及可轉債部位獲利，加上OCI部位股息收益貢獻，收益顯著成長。另一子公司國票證券10月稅後盈餘為2億524萬元，累計前10月稅後盈餘34億6120萬元，年成長228.57%，獲利表現亮眼，主要受惠於台股交投持續活絡，市場成交金額明顯擴大，帶動該公司經紀業務手續費收入及融資、融券等利息收益倍增；自營業務方面，期貨衍生性商品、股票及認購（售）權證等各類部位操作得宜，投資績效良好，相關收益大幅增加，成為推升整體獲利成長的主要動能。至於國票創投累計前10月本業獲利1億1436萬元，年減46.41%，主因部分投資個股的處分及評價利益較去年同期減少。此外，在中國轉投資的國旺租賃，因當地經濟表現仍顯疲弱，基於穩健保守原則，增加提列壞帳損失準備，致國票創投整體獲利轉為虧損，累計今年前10月稅後損失2億8996萬元。