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27歲台灣「火球男」劉致榮結束7年旅美生涯，日前與日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊簽下育成合約，正式轉戰日職舞台。劉致榮今（6）日表示，從小就對日職有憧憬，也知道日職強度很高，明年目標要升格為支配下（正式）球員，替樂天隊貢獻。劉致榮坦言，自己的大聯盟夢還沒熄滅，會持續往這方面努力，首先要在日職繳出亮眼成績單。現年27歲的劉致榮，2019年加盟波士頓紅襪隊，展開旅美生涯，但近年飽受傷痛困擾，季中遭到紅襪隊釋出。劉致榮返台後加入名古屋亞運培訓隊，後續進入正選隨隊奪下銅牌，並於亞運結束後與樂天金鷲隊簽下育成合約，延續旅外之路，但舞台從美職轉戰日職。劉致榮今日受訪時表示，從小就對日職有很大的憧憬，「從小學剛開始打球的時候，第一個看的選手是鈴木一朗。長大後的也看了很多日職選手（比賽），也知道日職的比賽強度很高。」他透露，跟金鷲隊開始接觸時，第一時間就想到要向宋家豪請教，「傳訊息詢問小宋學長球隊狀況，他給我很好的建議。」劉致榮說，宋家豪要他好好加油，若有不懂的問題都能隨時提問。雖然轉戰日職舞台，但劉致榮仍懷抱大聯盟夢，他指出，在日職取得好成績，回到大聯盟的機會很高，「很開心能夠在這樣的機會下，能夠去日職挑戰。」劉致榮表示，會繼續努力提升自己的實力，「希望能夠在日職一軍有好的表現，追逐大聯盟的夢想還沒有熄滅，我還是會繼續往這方向去努力。」談到明年球季目標，劉致榮說，「當然是保持身體健康，盡快轉到支配下，然後上去（一軍）幫助球隊。」被問到美式與日式的訓練差異，劉致榮認為差異不大，「不知道是不是因為秋訓的關係，這次訓練時間都差不多在3個小時左右就會結束。」