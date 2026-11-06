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▲賴清德、費仔以及與其妻子漢娜（左）。（圖／總統府提供）

▲賴清德頒發給「費仔」就業金卡。（圖／總統府提供）

▲「費仔」。（圖／總統府提供）

▲費仔以及與其妻子漢娜。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（6）日上午頒發「費仔」Stuart Fairchild（史都華·費爾柴德）就業金卡，肯定他在世界棒球經典賽的精采表現，也期盼費仔將台灣視為第二個家，更熱情喊話說「我們都很愛你」，歡迎費仔經常與家人回到台灣，享受台灣的一切；費爾柴德則說，希望未來持續深化與台灣的連結，無論在棒球場上或場外，能讓台灣人民引以為傲。賴清德致詞時表示，今天非常高興歡迎費仔偕同夫人、父母親及友人來到總統府，並由總統府秘書長潘孟安、國家發展委員會主任委員葉俊顯及運動部部長李洋陪同接待。他說，很榮幸代表政府頒發就業金卡給費仔，這張金卡最大的意義，就是希望費仔能將台灣視為第二個家，也歡迎費仔與家人經常來台，將台灣當作自己的家。賴清德提到，身為棒球球迷，很高興有機會親自向費仔表達感謝，感謝其接受台灣國家隊的徵召，參加世界棒球經典賽，並在賽事中展現精采表現；他說，身為球迷非常讚賞，身為總統更是深受感動，尤其在台灣對戰捷克的比賽中，費仔揮出滿貫全壘打，面對韓國隊時，更在第八局驚天一棒，擊出兩分全壘打，幫助台灣超前，讓全國民眾振奮不已。賴清德強調，棒球是台灣的國球，台灣人民熱愛棒球，也非常喜愛費仔，期盼未來能經常看到費仔與家人回到台灣，享受台灣的一切，台灣人民將張開雙臂熱情歡迎；相信隨著費仔更加了解台灣，也會愛上台灣，「我們都是一家人」。費爾柴德致詞表示，自從代表台灣參加世界棒球經典賽後，就感受到台灣人民熱情的愛與支持，這次來到台灣，直接感受這份情感，令他印象深刻。他提到，從抵達台灣的那一刻起，台灣人民就張開雙臂歡迎他，充滿慷慨、溫暖與熱情，相信這會是他一輩子都不會忘記的經驗。費爾柴德表示，棒球帶給他許多特殊的體驗與機會，但能夠代表台灣國家隊出賽，與台灣人民建立更深的連結，是非常特別的經驗，他一直對與台灣的連結感到自豪，很高興這次來台也讓這份連結更加深化。費爾柴德感謝賴總統邀請及台灣人民熱情歡迎，讓他覺得就像回到家一樣，希望未來持續深化與台灣的連結，無論在棒球場上或場外，都能讓台灣人民引以為傲。隨後賴清德親自頒發就業金卡給費爾柴德，並準備紀念品，包括台灣造型兩用枕，翻過來可變成頸枕，象徵「讓台灣成為費仔的靠山」。