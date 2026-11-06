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▲勝利國小校長李進士介紹「美感共學平台」。（圖／高市府教育局提供）

高雄市推出全國首創「寫作地圖」，引導國中小學生學會整理思緒、組織文章及表達觀點；並透過「美感共學堂」，將藝術與美感融入日常課程，讓老師帶領學生從觀察、體驗到創作，培養寫作力、思考力與美感素養，讓學習變得更有趣、更有創意。日前在在大東藝術中心舉辦成果發表暨啟用活動，現場透過跨領域教案、創意體驗市集及多元課程展示，呈現語文教學與美感教育的創新成果。教育局長吳立森說，為提升學生寫作能力，教育局指示國教地方輔導團國語文分團教師集思廣益，研發全國唯一聚焦國中小學生寫作能力發展與教學的「寫作地圖」，從課程綱要梳理國小至國中的寫作學習脈絡，涵蓋五大文體，以及段句組織、情感表達、事理說明與觀點論述等學習重點，協助教師掌握學生不同階段的學習進程，將生活觀察與文字表達相互連結，逐步培養學生的寫作與表達能力。藝術分團則整合國中小美感社群的豐碩成果，彙編15件跨領域影音教案及40場精選課程，打造可延續、可轉化、可共享的教學支持平台「美感共學堂」，引導學生觀察生活、感受世界、整理思考並表達自我，也讓教師的教學實踐與學生的學習成果得以交流分享，讓美感教育自然融入校園日常。局長吳立森表示，成果發表不僅展現藝術與語文領域的教學成果，更搭建跨領域專業交流的平台，促進教師分享教學經驗、激發課程創意。教育局未來將持續支持教師專業共學，推動美感教育與語文學習融入課堂，陪伴學生從生活中培養觀察力、思考力與表達力，寫出屬於自己的故事，也發現生活中更多美好的風景。高市府教育局指出，「寫作地圖」提供國中小學生寫作學習指引，協助教師掌握學生寫作能力發展方向，讓學生循序漸進培養文字表達與思考能力；「美感共學堂」則致力於推動美感教育與教師專業交流，透過教學資源共享、跨領域課程及多元美感體驗，讓藝術走入校園、融入生活。相關課程與教學資源可至如下網站查詢。