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▲川普簽署文件時，堅毅桌上放著一頂正面寫有「否決權」（VETO）的紅色帽子。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）週四簽署了一項總統公告，把白宮橢圓形辦公室與內閣會議室訂為國家紀念地（National Monument），想要阻止未來的政府對其進行改建。這是川普在共和黨於期中選舉大敗後，所發出的第一項總統公告，川普強調這是為了確保不會有愚蠢的人「拆毀橢圓辦公室，只為了建一個形狀稍微不同的東西」。綜合媒體報導，事實上川普簽發的公告無法阻止未來的總統重新裝修如今已被川普擺滿黃金裝飾的橢圓辦公室，也無法阻止繼任者直接撤銷這項命令。儘管如此，川普仍以誇大的詞彙描述這項他聲稱是為了保護橢圓形辦公室的命令。川普表示，「這將不允許任何人去觸碰、破壞，或是被愚蠢的人拆毀，只為了建一個形狀稍微不同的東西。我們喜歡橢圓形辦公室，它是一個象徵，就像白宮本身一樣」。週三，也就是共和黨在期中選舉慘敗後的隔天，川普召集記者參觀白宮正在興建的宴會廳工程。週一，也就是期中選舉前一天，川普前往林肯紀念堂倒映池，大談他對該地的翻修工程。再加上週四的行政命令，這已是川普本週第三次專注於他在華盛頓推動的各類改建工程。自重返白宮以來，川普主導了多個房間的許多設計變更，包括橢圓辦公室，他在辦公室的牆面上掛滿了肖像畫、《獨立宣言》複本以及大量的黃金裝飾。在談論其一系列裝修決策時，川普特別強調了安裝在內閣會議室的新吊燈，他表示這是為了改善「非常糟糕的光線」。川普說這份公告能讓橢圓辦公室維持歷史原貌，「如果有人想說，『辦公室別再維持橢圓形了，把它改成方形吧』，那他們就必須去找國會，希望國會議員們夠聰明，不讓這種事發生」。川普還說，「如果未來有人決定開始砸牆，無論我身在何處，你們就打給我，我會回到這裡，確保這種事絕不會發生」。值得注意的是，最近並沒有任何關於改建橢圓辦公室的討論，而且川普才是那個拆除白宮東廂以興建宴會廳，把外界都嚇一大跳的人，川普自己正面臨數起訴訟，指控他在華盛頓進行的工程並未取得必要的批准。另外，當川普簽署文件時，堅毅桌上放著一頂正面寫有「否決權」（VETO）的紅色帽子，這似乎也微妙地暗示他面對國會權力轉移的態度。研究歷史遺跡保存的「文化遺產合夥人」（Cultural Heritage Partners）律師事務所的韋克海瑟（Greg Werkheiser）表示，像白宮辦公室內「家具和裝飾」這類臨時性的改動，「完全由總統自行決定」，只要沒有損壞永久性的藝術品與建築，通常想怎麼做都可以。韋克海瑟稱川普的這項命令很「虛偽」，「一方面，他大談保存橢圓辦公室的重要性，然而這在法律上根本毫無意義，因為他無法限制未來的總統；但在另一方面，他卻對華府其他歷史遺跡『大砍一刀』」。韋克海瑟指的是川普興建凱旋門以及翻修甘迺迪中心的計畫，目前這些項目都被法官暫緩執行，之後工程仍將面對一連串法律與政治的考驗。