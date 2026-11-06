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國家運動產業發展中心與中華奧林匹克委員會共同推出的「亞運精英運動員卡」，首波「傳奇卡」於今（6）日正式舉辦發表會並開放預購。這套卡片收錄了紀政、楊傳廣、陳鏞基以及 2006 年杜哈亞運棒球金牌傳奇投手「餅總」林岳平等多位跨世代台灣傳奇運動員的高光時刻與金句座右銘，預購一開跑便迅速售罄。在發表會現場，旅韓棒球好手王彥程說自己最想收藏運動部長李洋的卡：「看誰抽到再給我一張吧。」可惜這次的卡面不會有李洋部長的卡。代表2006年杜哈亞運金牌英雄出席的統一獅總教練林岳平，在談到看到自己的簽名卡時相當謙虛，直言「那只是曾經紀錄過的畫面」。然而，當看到同為傳奇卡系列的楊傳廣、吳阿民、紀政等體壇先驅時，他心裡感到很感動、也很驚喜。林岳平說：「看到這些傳奇巨星，真的會再次喚醒我們小時候在運動課本上所聽到的名字，這種跨世代的回憶非常有意思。」他特別感謝發行單位將20年前甚至更早的事蹟透過卡片呈現，否則這些輝煌歷史可能會隨時間被埋入歲月洪流中，能讓傳承意義得以深化。同場出席的王彥程，則從年輕選手的視角分享看法。他認為卡片上印著代表台灣的榮耀照片，對於喜歡收藏的人來說絕對是不可錯過的「台灣限定」珍品；即便過去沒有收集球員卡習慣的人，也會被這種新鮮感吸引而想入手。看到身旁年僅12歲與14歲就在亞運滑板項目奪牌的後起之秀手率泳諺、林逸凡，王彥程忍不住驚嘆：「他們真的好年輕。能在這麼大的舞台上得牌，又穿得非常得體站在這裡，這麼小年紀就很優秀！」王彥程也坦言，亞運最大的特色就是能跨項目與其他優秀的非棒球運動員相處，是很特別的體驗。被問到最想抽到誰的卡時，王彥程笑著表示這一排優秀選手的卡他都想收藏，更當場公開敲碗：「剛剛聽到會有李洋部長的卡嗎？如果有的話我也蠻喜歡的，看誰抽到再給我一張吧！」可惜這次的卡面不會有李洋部長的卡。