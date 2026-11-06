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沈伯洋前腳拜會 蔣萬安也赴內湖請益陳健治

回憶與陳水扁議會攻防 陳健治勉勵蔣萬安：做對的事就有人支持

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（5）日前往內湖拜會國民黨籍前台北市議會議長陳健治，力拚跨越政黨藩籬，台北市長蔣萬安今（6）日也在前立委陳學聖及副市長林奕華陪同下，專程前往內湖拜訪陳健治。陳學聖稍早在臉書分享拜會過程，透露陳健治不僅親自傳授城市治理與為人處事的經驗，更以過去與前台北市長陳水扁在議會攻防的往事勉勵蔣萬安，「只要做對的事情，不管有什麼政黨色彩、或基於什麼立場，到頭來都會默默的支持你！」沈伯洋昨日在內湖南港車隊掃街前，特別拜會國民黨籍前議長陳健治，雙方會談約1小時，引發政壇關注。蔣萬安競選辦公室當時回應，早已邀請陳健治於11月12日下午前往競總拜會。不過，陳學聖今日在臉書貼出照片及發文，透露自己陪同蔣萬安、林奕華前往內湖拜訪陳健治。他表示，看到老議長精神奕奕、談笑風生，並親切分享治理城市與做人處事的寶貴經驗，讓他感到相當溫暖。陳學聖透露，陳健治在談話過程中，特別分享一段過去擔任台北市議會議長時的往事。當年陳水扁擔任台北市長，兩人在議會激烈攻防，一度成為全國關注焦點。陳健治回憶，某次前往南部旅遊，因為當地綠營支持者眾多，原本以為自己可能遭到指責，沒想到一名頭戴綠營帽子的民眾竟主動上前對他說，「你做得非常對，是陳水扁太霸道了！」陳學聖指出，陳健治特別以這段往事叮嚀蔣萬安，只要做對的事情，不論外界抱持什麼政黨色彩或政治立場，最終都會有人默默給予支持。他認為，這不僅是陳健治多年主持議事累積的智慧，也是給蔣萬安及市府團隊的重要勉勵。陳學聖最後表示，自己與陳健治有著兩代的深厚交情，希望這份跨越歲月的情誼能持續延續，成為蔣萬安的堅實後盾，並喊話「萬安，加油！臺北市團隊，加油！」