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▲ 許富凱將帶上「歌王天花板」級的現場實力與無敵親和力，要把高雄跨年舞台直接變身戶外超大型KTV包廂，帶領全場萬人高聲大合唱，陪伴大家嗨翻港都跨年夜。（圖／高市府提供）

「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會今（6）日高雄跨年晚會挑戰大型戶外KTV公布首波重磅卡司，「金曲收視女王」孫淑媚霸氣開場，「台語歌王」許富凱獻天籟飆歌，金曲歌王歌后兼具超強唱功與逆齡美顏，宣布要將年末派對留給家鄉。市長陳其邁表示，「雙金高雄囝仔」挑戰戶外超大型KTV，讓高雄跨年晚會全面升級，歡迎粉絲揪團一起到場縱聲合唱、嗨迎2027。近年以舞台魅力與「凍齡神顏」引爆網友熱議的孫淑媚，先前在金曲獎典禮上一連飆唱〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉與〈Catch Me〉組曲，從極致深情秒切換至熱辣舞曲，衝出 92.9 萬人同時收看的全場收視最高點；金鐘獎頒獎典禮上，更憑藉機智幽默的橋段逗樂全場。能把情歌唱進心坎，又能隨時切換熱力四射的氣氛，這種極具渲染力的反差，正是她近年征服舞台的王牌。這次擔綱高雄跨年開場重任，孫淑媚放話將返鄉炸場，勢必讓全場觀眾大飽耳福！談到回到高雄家鄉跨年，孫淑媚笑稱對她而言有著最純粹的幸福，更幽默透露，過去參加高雄跨年演出最開心的就是「唱完能秒速回家」。2025 年迎來出道 30 週年時，她便特地將大型個唱「MAY好三十」的首場演出獻給高雄流行音樂中心。從30週年個唱一路唱回這次的跨年開場，她再度回到熟悉的城市與鄉親相聚，散發著獨一無二的濃濃「回家感」，並喊話請鄉親朋友們期待她為港都量身打造的開場秀。土生土長的高雄囝仔、「天籟歌喉」許富凱，今年迎來出道15週年，音樂能量全面爆發！不僅二度攻臺北小巨蛋並舉辦「一五一拾」演唱會、推出新專輯《尪仔物》，更打破傳統框架，與 icyball 冰球樂團跨界推出〈愛你敢有望〉，翻玩復古浪漫的 City Pop 潮流，在傳統與創新之間切換自如的實力，展現出台語歌王無可取代魅力。對於回高雄跨年開唱，許富凱興奮表示，每次回到故鄉高雄，鄉親的熱情總讓他感到滿滿能量。這回與孫淑媚同列首波卡司，許富凱將帶上「歌王天花板」的現場實力與無敵親和力，要把高雄跨年舞台直接變身全台最大的歡唱包廂，帶領全場萬人高聲大合唱，陪伴大家嗨翻港都跨年夜！由高雄市政府主辦的「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會，將於12月31日晚上在夢時代盛大登場！金曲歌后孫淑媚強勢開場、金曲歌王許富凱則以天籟歌聲陪鄉親度過跨年夜，後續更多超強卡司名單也將陸續揭曉。熱情邀請全台歌迷朋友提前安排跨年行程，住宿、交通訂起來，12月31日與你相約高雄跨年！