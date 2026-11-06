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台北股市今（6）日遭遇史上罕見賣壓，加權指數終場下跌1873.08點，跌幅4.51%，收在39701.64點，失守4萬點大關。市場資金也湧向ETF，元大台灣50（0050）收92.50元，成交約94.32萬張；群益臺灣加權正2（00685L）與元大台灣50正2（00631L）更分別爆出156.65萬張、131.96萬張成交量，兩檔合計近288.61萬張。不過，兩檔正2終場均下跌近一成，顯示市場在劇烈震盪中出現大量交易與多空換手。根據證交所11月6日盤後資料，0050收在92.50元，下跌4.65元，跌幅4.79%，成交股數約9.43億股，換算約94.32萬張。槓桿型ETF方面，00685L收8.56元，下跌0.94元，跌幅9.89%，成交量約156.65萬張；00631L收26.30元，下跌2.91元，跌幅9.96%，成交量約131.96萬張。兩檔均躋身當日成交量前3名，交易熱度明顯升高。值得注意的是，成交量增加不代表所有投資人都在逢低買進。每筆交易同時有買方與賣方，仍須搭配法人買賣超、融資變化及受益人數等資料，才能進一步判斷市場資金流向。群益投信今日發布公告，旗下00685L自當日上午9時起暫停受理初級市場買回申請，理由是市場劇烈波動下，可能面臨無法在期貨或證券交易市場買入足夠標的指數成分證券的情況。投信也提醒，市場波動期間應留意ETF折溢價風險。至於正2 ETF，主要追求標的指數單日報酬的2倍，並非長期累積報酬一定等於指數漲跌幅的兩倍。當市場連續震盪時，每日重新調整槓桿部位可能使累積報酬與指數長期走勢出現差異，投資人應留意波動風險及自身承受能力。