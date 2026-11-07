寶可夢官方於今（7）日、明（8）日在南港展覽館2館舉辦「寶可夢亞洲錦標賽紀念球聯盟賽」，現場不僅有緊張刺激的寶可夢卡牌賽事，周邊還有附屬活動可參加，像是寶可夢卡牌新手教學、30週年卡牌展、快閃店等，還有船長皮卡丘見面會，所有訓練家、玩家都能一起共襄盛舉。
「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展
在展覽區內，官方特別精選展出擴充包「30th CELEBRATION」等多款熱門商品的實體卡牌與精美藝術插畫。訓練家可駐足欣賞每張卡牌背後的獨特繪製細節，細細品味繪師賦予寶可夢的生動靈魂。
「30th Anniversary 3v3 Team Battle」熱血開打
於活動第二日（11月8日）舉辦的3v3團體賽事，訓練家可在現場隨機配對，單獨報名也能由系統為玩家尋找夥伴組隊參賽。
📌賽制與規則：採用標準賽制（60 張牌組、6 張獎賞卡），每隊3人同時進行對戰，先取得2勝者獲勝。若兩隊平手，則由隊長猜拳決出勝負，比賽共進行3輪。
📌獎品：
參加獎：凡完成3輪對戰之參賽者，每位隊員皆可獲得「30 週年紀念特典卡」1組（共3張）。
2輪勝利獎：「Pokémon GAME ON! 貼紙」。
3輪勝利獎：獲得「2026-27 紀念球聯盟賽 主視覺海報」。
📌報名須知：活動採事前報名抽籤制，報名期間為 2026年10月8日至11月7日（報名請點此），抽籤結果於11月7日21:00公告並分配參賽時段，現場不受理報名。若選手晉級正賽Day 2賽事，將自動致贈特典卡，無需額外參加團體賽。
另外，會場也設有無須攜帶道具即可輕鬆體驗的「新手訓練家之旅」，以及隨機配對積累點數的「自由集點對戰」，滿足不同程度訓練家的需求。
「Pokémon Center POP-UP STORE」快閃店限定周邊快搶
活動現場設立的「Pokémon Center POP-UP STORE」位於台北南港展覽館2館1樓販售區，不僅有寶可夢中心經典原創商品，更有會場限定商品「2026-27 紀念球聯盟賽 原創造型卡套」，售價250元。
為維護現場秩序與購買公平性，現場採取整理券發放制度：
📌營業時間：
DAY 1（11月7日）：09:00～18:00（一般民眾於13:00開放報到入場）。
DAY 2（11月8日）：09:00～17:00（一般民眾於10:30開放報到入場）。
📌整理券與限購規定：
DAY 1 上午時段優先提供選手與陪同者；13:00起若有剩餘整理券再開放一般民眾發放。
每人最多可領取2張購買整理券，每張整理券限購1組卡套，每人購買上限最多2組。
快閃店現場不販售擴充包「30th CELEBRATION」，且現場付款僅支援信用卡與LINE Pay，恕無法使用現金交易。
各款遊戲互動體驗區！桌遊到手遊全都有 船長皮卡丘等你合照
本次紀念球聯盟賽會場打造了多元的遊戲體驗區域，不論是手遊玩家、主機玩家或實體桌遊愛好者都能找到專屬樂趣。
📌《寶可夢 GOITA》益智桌遊
於8月21日正式發售的《寶可夢 GOITA》（建議售價649元），是一款將日本江戶時代傳統和風棋牌「GOITA」與寶可夢結合的2對2團隊協力對戰遊戲。
遊戲特色：玩家4人分兩隊競爭，每人持有8枚棋子，最快將棋子出完的隊伍得分，先累計150分者獲勝。
精美設計：全套包含32枚精美棋子，將夢幻、超夢（50分）、噴火龍、快龍（40分）、雷丘、皮卡丘（30分）、小火馬、小拉達（20分）及波波（10分）賦予不同分值與和風外觀。
默契考驗：同隊隊友對戰中無法互相溝通，充滿絕妙的心理戰與運氣成分。現場體驗區提供免費教學與實際遊玩體驗。
📌《PLAKORO》體驗區
結合運氣與策略的雙人桌上戰鬥遊戲
現場開放玩家親手操作角色骰子與能量晶片。玩家透過挑選招式卡片並擲出角色與能量骰子，進行即時攻擊與傷害判定，體驗極具打擊感的擲骰對決。
📌《Pokémon TCG Pocket》遊玩區
提供1v1 Gunslinger挑戰賽，達成3連勝可得更多點數，並設立「卡牌分送站」，加入官方帳號好友即可每日免費領取1張指定卡牌，數量有限，送完為止。
📌Nintendo Switch 2體驗區
現場提供全新新作《Pokémon Pokopia》及多款任天堂熱門遊戲試玩。
📌《Pokémon Champions》與《Pokémon MEZASTAR》體驗區
現場開放最新機台與數位對戰體驗。
📌船長皮卡丘見面會、親子同樂區
包含《寶可夢地平線：系列》動畫放映區、可合照留念的「船長皮卡丘見面會」、寶可夢著色塗鴉區（作品可張貼於展示牆），以及 30 週年專屬拍照打卡區。
📌《Pokémon GO》4 大特別寶可補給站
玩家可在展場內打開《Pokémon GO》遊戲，尋找4座展場專屬寶可補給站，並收集限量遊戲明信片。
寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」相關資訊
賽事日期：2026年11月7日至11月8日
地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）
線上直播頻道：無法親臨現場的玩家可透過官方YouTube頻道觀看現場戰況實況轉播，Day 1直播時間11:35開始；Day 2直播時間10:20開始。
官網：https://trainers-asia.portal-pokemon.com/tw/2026-27/premier-ball-league/
我是廣告 請繼續往下閱讀
在展覽區內，官方特別精選展出擴充包「30th CELEBRATION」等多款熱門商品的實體卡牌與精美藝術插畫。訓練家可駐足欣賞每張卡牌背後的獨特繪製細節，細細品味繪師賦予寶可夢的生動靈魂。
「30th Anniversary 3v3 Team Battle」熱血開打
於活動第二日（11月8日）舉辦的3v3團體賽事，訓練家可在現場隨機配對，單獨報名也能由系統為玩家尋找夥伴組隊參賽。
📌獎品：
參加獎：凡完成3輪對戰之參賽者，每位隊員皆可獲得「30 週年紀念特典卡」1組（共3張）。
2輪勝利獎：「Pokémon GAME ON! 貼紙」。
3輪勝利獎：獲得「2026-27 紀念球聯盟賽 主視覺海報」。
📌報名須知：活動採事前報名抽籤制，報名期間為 2026年10月8日至11月7日（報名請點此），抽籤結果於11月7日21:00公告並分配參賽時段，現場不受理報名。若選手晉級正賽Day 2賽事，將自動致贈特典卡，無需額外參加團體賽。
另外，會場也設有無須攜帶道具即可輕鬆體驗的「新手訓練家之旅」，以及隨機配對積累點數的「自由集點對戰」，滿足不同程度訓練家的需求。
「Pokémon Center POP-UP STORE」快閃店限定周邊快搶
活動現場設立的「Pokémon Center POP-UP STORE」位於台北南港展覽館2館1樓販售區，不僅有寶可夢中心經典原創商品，更有會場限定商品「2026-27 紀念球聯盟賽 原創造型卡套」，售價250元。
📌營業時間：
DAY 1（11月7日）：09:00～18:00（一般民眾於13:00開放報到入場）。
DAY 2（11月8日）：09:00～17:00（一般民眾於10:30開放報到入場）。
📌整理券與限購規定：
DAY 1 上午時段優先提供選手與陪同者；13:00起若有剩餘整理券再開放一般民眾發放。
每人最多可領取2張購買整理券，每張整理券限購1組卡套，每人購買上限最多2組。
快閃店現場不販售擴充包「30th CELEBRATION」，且現場付款僅支援信用卡與LINE Pay，恕無法使用現金交易。
各款遊戲互動體驗區！桌遊到手遊全都有 船長皮卡丘等你合照
本次紀念球聯盟賽會場打造了多元的遊戲體驗區域，不論是手遊玩家、主機玩家或實體桌遊愛好者都能找到專屬樂趣。
📌《寶可夢 GOITA》益智桌遊
於8月21日正式發售的《寶可夢 GOITA》（建議售價649元），是一款將日本江戶時代傳統和風棋牌「GOITA」與寶可夢結合的2對2團隊協力對戰遊戲。
遊戲特色：玩家4人分兩隊競爭，每人持有8枚棋子，最快將棋子出完的隊伍得分，先累計150分者獲勝。
精美設計：全套包含32枚精美棋子，將夢幻、超夢（50分）、噴火龍、快龍（40分）、雷丘、皮卡丘（30分）、小火馬、小拉達（20分）及波波（10分）賦予不同分值與和風外觀。
默契考驗：同隊隊友對戰中無法互相溝通，充滿絕妙的心理戰與運氣成分。現場體驗區提供免費教學與實際遊玩體驗。
結合運氣與策略的雙人桌上戰鬥遊戲
📌《Pokémon TCG Pocket》遊玩區
提供1v1 Gunslinger挑戰賽，達成3連勝可得更多點數，並設立「卡牌分送站」，加入官方帳號好友即可每日免費領取1張指定卡牌，數量有限，送完為止。
📌Nintendo Switch 2體驗區
現場提供全新新作《Pokémon Pokopia》及多款任天堂熱門遊戲試玩。
📌《Pokémon Champions》與《Pokémon MEZASTAR》體驗區
現場開放最新機台與數位對戰體驗。
📌船長皮卡丘見面會、親子同樂區
包含《寶可夢地平線：系列》動畫放映區、可合照留念的「船長皮卡丘見面會」、寶可夢著色塗鴉區（作品可張貼於展示牆），以及 30 週年專屬拍照打卡區。
📌《Pokémon GO》4 大特別寶可補給站
玩家可在展場內打開《Pokémon GO》遊戲，尋找4座展場專屬寶可補給站，並收集限量遊戲明信片。
寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」相關資訊
賽事日期：2026年11月7日至11月8日
地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）
線上直播頻道：無法親臨現場的玩家可透過官方YouTube頻道觀看現場戰況實況轉播，Day 1直播時間11:35開始；Day 2直播時間10:20開始。
官網：https://trainers-asia.portal-pokemon.com/tw/2026-27/premier-ball-league/