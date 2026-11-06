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表揚20模範人員與7單位 籌辦漢光、艦艇建造楷模獲肯定

中國海警侵擾挺立前線 管碧玲：海巡在主權就在

首度偵破高階半導體與AI伺服器走私案

防守暗黑勢力50多天協緝9共犯

政院核定6年123億建61棟廳舍

行政院長卓榮泰核定「第三類海巡部隊加給」，為海巡迎來第9項待遇提升，替弟兄們加薪！昨（5）日海巡署舉辦118海巡節慶祝表揚典禮，共表揚20位模範海巡人員及7個模範單位。對此，海委會主委管碧玲表示，感謝行政院對海巡署毫無保留、大力地支持，讓7,728位海巡同仁全面加薪，使海巡跟其他友盟機關一樣，領同樣層級的加給，平反及肯定海巡的身分，成為歷史性的里程碑。本屆海巡節慶祝表揚典禮，獲獎者均在各自崗位展現卓越貢獻，其中包括籌辦海安演習及承辦海巡參與漢光演習實兵演練的許順傑科員；主辦海巡史上最大規模「海域維權艦艇建造計畫」的柯翔幃組主任；執行海上查緝走私專案，日夜兼程成功馳援救護的梁乃文艦長；以及全年無休，遇案即刻飛赴現場空降救援的空勤吊掛分隊等，皆為實至名歸的海巡楷模。管碧玲強調，海巡同仁展現了高度的專業與定力，海委會積極推動執法資訊透明化，做海巡最強大的後盾。面對中國海警船常態化編隊侵擾，以及科研船假借名義行「戰場經營」等複合式威脅，海巡同仁始終挺立在國土最前線，秉持「不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱」的原則，透過對應監控、廣播警告、強勢驅離，寸步不讓、堅定宣示：「海巡在，主權就在！」堅決守護國家海域主權與人民安全。管碧玲也指出，海巡署今年已查獲12,901.6公斤的毒品，並創下近十年國內大麻案件最大宗查獲紀錄，展現跨機關聯防成效，並破獲高階半導體及AI伺服器走私至大陸案件，為我國首度偵破此類案件，凸顯臺美執法合作成果，全體海巡同仁應該為此感到驕傲；今年除了已經執行救生271人次，以及救難136人次以外，海巡更參與跨機關災害應變與聯合救援的機制，提升了整體海巡救災救難的效能。另外，管碧玲也透露，這兩個月海巡同仁面對一個巨大無比、狡猾難纏的暗黑勢力，海巡盡全力的50幾天防守，曾經有效地3次擴大部署圍捕，在目前已經逮捕的47名共犯之中，有9人是海巡協助查緝。另外在此鎖緊海防期間，更破獲2案違法出入境、2案毒品刑案，查獲高達3噸以上的毒品，以及20幾位通緝犯，管碧玲補充說明，針對海巡署有沒有疏失及縱放，仍需要時間專業調查，海巡署已成立行政調查專案小組，勇敢承擔。面對行政院替海巡弟兄的加薪，管碧玲也再次感謝政院，不僅通過六年123億預算，新建61棟廳舍，也替海巡基礎建設環境及營舍進行改善，相信在政府與行政團隊的全力支持下，海巡必能成功轉型，打造一支具備「海空一體」戰力的現代化海巡英勇部隊！此外，也推動「海空一體、精銳海巡」專案，讓海巡打造下階段造艦計畫、情監偵系統全面升級及智慧海空無人載具。海巡署同步在海巡節發布「2025海巡年報」，以114年啟動之「海空一體、精銳海巡」強化科技裝備能量專案所推動之第二波大轉型為封面意象，完整呈現致力執行各項任務的努力，包含反制灰色地帶襲擾、查緝破紀錄巨量毒品，以及投入重大災難救援等實績，電子書同步公開於海巡署官方網站，向國人展現豐碩施政成果。