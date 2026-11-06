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▲香蕉（如圖）上個月底剛升格當爸，迎來女兒「辣蕉」，他坦言現在有了寶寶，股票操作上變得更加保守。（圖／香蕉王俊傑臉書）

藝人香蕉（王俊傑）長期投入股市，曾透露自己定期定額買台積電，一天買1股，目前手中約有50張0050、 1.5張台積電，還有一些金融股，投資報酬率30％。今（6）日台股暴跌，創下盤中最大跌點、史上第四大收盤跌點；對此香蕉接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，坦言今年約7位數的損益被沒收了，苦笑說：「今天是預期內的心痛，這個月都是這樣痛，麻木了。」不過香蕉也轉念，剛好可以趁低點替剛出生的女兒「辣蕉」撿一些ETF。香蕉過去多次分享投資經驗，今年4月透露自己持續幾年每天買進1股台積電，有大跌時就撿個10股、20股，因此手中不僅握有多項金融股，還有50張0050，以及 1.5張台積電，獲利率約25%至30%。今股市終場下跌1873.08點，創史上第四大收盤跌點，香蕉坦言今年約7位數的損益被沒收了，但面對股市動盪仍持續定期定額，心態沒什麼變化。看到台股重挫，香蕉認為只要在市場內就躲不掉股災，表示：「因為有關注費半的史詩級大跌，今天是預期內的心痛，應該是說這個月都是這樣痛，麻木了。」雖然資產蒸發不少，但香蕉仍穩住心態，不打算重新規劃資產配置，直呼：「賣了哪一檔，哪一檔就會起飛。」目前採取定期定額、少看少操作的做法。另外，香蕉上個月底剛升格當爸，迎來女兒「辣蕉」，他坦言現在有了寶寶，操作上變得更加保守，上漲下跌都沒有太多操作。而香蕉也轉念說，剛好趁著股市下跌時，幫辣蕉撿一些自己沒持有過的ETF，從0開始，默默撿一些零股，替女兒投資。事實上，香蕉向來對股市投資十分謹慎，除了定期定額買台股及美股，本身擁有個股最多的是華邦電及星宇航空，他曾透露自己投入上百萬買星宇股票，經歷關稅戰、美伊戰爭都沒脫手，以長期投資為主。而香蕉也以自身經驗提醒大家：「要持續（有）本業收入的底氣，不認賠殺出才不會太恐慌。」