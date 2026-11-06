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老農津貼8110元漲至1.5萬 許宇甄：把欠老農的還回去

盼加速農業世代交替 國民黨團將緊盯預算編列

喊話行政院勿再拒絕副署 藍營籲儘速公布施行

立法院今（6）日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修正案，通過國民黨團與民眾黨團共同提出的版本，將老農津貼由現行每月8110元調高至1萬5000元，並增訂定期調整屆滿2年後的檢討機制。不過，民進黨立委在三讀表決時採取不出席、不投票策略，最終以50人出席、50票贊成通過。對此，國民黨團書記長許宇甄表示，修法是「把欠老農的還給老農」，更喊話行政院尊重國會決議，切勿再以不副署方式阻擋法案上路。許宇甄表示，這次修法不僅兌現照顧基層農友的承諾，更是縮短城鄉差距、維護國家糧食安全的重要一步。台灣農業過去為國家整體經濟發展付出許多，老農長年辛勤耕作，卻面臨農業收入偏低、晚年生活保障不足等問題，因此調高津貼並非施捨，而是讓政府承擔應有的照顧責任。許宇甄指出，此次修法具有五大核心意義，包括實質改善高齡農民生活、減輕農村子女扶養負擔、縮小城鄉退休所得差距、兼顧財政紀律，以及促進農業世代交替。她認為，將津貼提高至每月1萬5000元，除了讓老農獲得更有尊嚴的晚年保障，也有助於減輕農村青壯年世代的經濟壓力。針對外界可能關注的財政負擔，許宇甄強調，國民黨團版本已經過審慎精算，並透過排富配套及國家資源合理分配，在照顧農民與財政紀律之間取得平衡，不會將負擔留給下一代。許宇甄進一步指出，老農津貼調升也有助於農業長遠發展，當高齡農民能夠安心退休，便有機會加速農地及經營權交棒，吸引更多青年返鄉投入科技農業，促進農業人口年輕化，進一步穩固國內糧食供應鏈。她強調，農民是國家的根本，沒有農業就沒有安定的社會。未來國民黨團將持續監督農業部後續預算編列及執行進度，確保相關津貼能依規定發放，讓全台約53萬名受惠老農獲得照顧。針對修法後續程序，國民黨團也向行政院喊話，強調政府應尊重立法院三讀通過的決議，切勿再次以不副署方式阻擋法案上路。許宇甄表示，行政院不應出現「第十次拒絕副署」，也不該藉故拖延相關法案施行，唯有依法儘速完成後續程序，才能真正回應基層農民的需求，展現政府對農民的重視。國民黨團強調，將持續追蹤修法後續進度，確保老農津貼調升政策能夠落實。