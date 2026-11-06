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效力日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊的台灣「火球男」劉致榮，本週隨隊返台參加「2026桃園亞洲職棒交流賽」，這是他旅外多年來，首度在台灣球迷面前獻技。他直言將會是很特別的經驗，劉致榮也喊話，最想交手的打者是同屆的廖健富與成晉。此外，劉致榮也分享他近期在日職的所見所聞，其中仙台牛舌讓他相當驚豔，「之前很多人說要吃，我想說有多厲害，結果真的……我下次也會推薦給大家。」劉致榮在加盟金鷲隊後，與球隊訓練一段時間，他直言適應得非常好，尤其是飲食文化，「我自己還是比較喜歡亞洲食物，所以吃起來特別習慣，也有很多選擇，蠻好吃的。」被問到哪一項食物讓他印象深刻，劉致榮直言是牛舌，「第一天在仙台落地時，就跟經紀人去吃牛舌，之前好多人一直說仙台牛舌，我想說有多厲害，結果一吃，真的...（驚為天人）下次我也會推薦給大家，真的特別好吃。」劉致榮此次隨隊返台參加亞洲職棒交流賽，這是他自2019年展開旅外生涯後，首度在台灣球迷面前獻技，他直言感受很不同，「過去回台灣都是家人把我接走，這次是跟著球隊，也是首次穿國外球衣回到台灣跟大家見面。」劉致榮坦言，之前看到孫易磊等旅日好手回台獻技，這次輪到他，相信會是很特別的經驗。金鷲隊將在11月8日交手地主樂天桃猿，劉致榮直言最想對決廖健富跟成晉，「成晉是我國小、國中的同學，廖健富是我們那屆高中最強的打者。所以能夠跟同屆的選手在這樣的舞台上對決，應該會很有趣。」這次返台，媒體也好奇劉致榮的日語有沒有進步，他笑說自己很喜歡看動漫，所以聽力方面多少能理解，「說的部分就要再加強，希望休賽季好好學日語，明年春訓再嚇嚇他們（隊友）。」