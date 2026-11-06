7-11跨界聯名人氣手遊《原神》自11月1
0日起陸續推出「提瓦特食光大冒險」合作企劃，打造10款限定聯 動包裝鮮食，滿129元就送遊戲禮包、滿499元可獲得稀有寶物風之翼 「暇生—聚之翼」，且CITY TEA現萃茶也換上主題杯造型可一起收集。還有《原神》主題門市，特別選定北中南3間，粉絲記得打卡。
可莉、布倫妮都在7-11！滿額送《原神》限量虛寶
7-11次由《原神》遊戲中的角色「可莉」與「布倫妮」擔任主角，
以「提瓦特食光大冒險」為主題，「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」、「牛肉起司堡」、「黃金蝦排堡」及「草莓果泥麵包」等換上《原神》限定包裝，同時熱狗大亨堡和大燒包等商品也加入消費滿額送遊戲禮包活動。
指定商品消費滿129元送限量《原神》遊戲禮包兌換碼A一組；
滿499元送兌換碼A、B各一組，兌換碼B可獲得稀有寶物風之翼 「暇生—聚之翼」。
原神主題杯要收集！3間主題門市登場
並且，CITY TEA現萃茶不僅推出限定主題聯名杯，更全新推出「黑糖珍珠蕎麥奶茶」，Q彈甜蜜的珍珠，搭配醇厚奶香與蕎麥茶韻，一喝就上癮，11月10日全台逾7,300家門市香甜開賣！同步祭出超值優惠，11月10日至24日蕎麥系列飲品任選第2杯半價。
自11月11日起還有《原神》主題門市，特別選定北中南3間年輕客群喜愛的商圈，於台北開寧門市、台中秋紅谷門市、高雄鑫漢王門市，於店外櫥窗、牆面佈置遊戲冒險情境，其中開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」。
不僅如此，本次也全新開發可莉＆布倫妮限定主題周邊，將於11月11日11:00於全台7-11開放限量預購，購買《原神》限定主題周邊，包含主題角色收藏卡、主題愛心徽章、主題壓克力透卡、嘟嘟可絨毛收納袋、主題壓克力場景立牌、主題積木萬年曆等，周邊商品單筆消費滿499元，即可獲得「遊戲禮包兌換碼 C」。
全家「減糖麵包」新品！早餐搭咖啡只要59元
全家即起也推出3款39元「減糖麵包」新品，包括「黑芝麻紅豆麵包」
以芝麻香氣襯托紅豆餡的甜香，較架上同類商品減糖35%；「 焙煎核桃乳酪貝果」結合核桃與乳酪風味，口感富有嚼勁、 滋味鹹香，較架上同類商品減糖45%；「莓果穀物燕麥餐包」 以莓果酸甜交織穀物香氣，較架上同類商品減糖55%。
且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠，可選經典美式、牛奶、豆漿、燕麥奶等，還可以加15元、25元升級飲品。
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11次由《原神》遊戲中的角色「可莉」與「布倫妮」擔任主角，
指定商品消費滿129元送限量《原神》遊戲禮包兌換碼A一組；
並且，CITY TEA現萃茶不僅推出限定主題聯名杯，更全新推出「黑糖珍珠蕎麥奶茶」，Q彈甜蜜的珍珠，搭配醇厚奶香與蕎麥茶韻，一喝就上癮，11月10日全台逾7,300家門市香甜開賣！同步祭出超值優惠，11月10日至24日蕎麥系列飲品任選第2杯半價。
自11月11日起還有《原神》主題門市，特別選定北中南3間年輕客群喜愛的商圈，於台北開寧門市、台中秋紅谷門市、高雄鑫漢王門市，於店外櫥窗、牆面佈置遊戲冒險情境，其中開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」。
全家即起也推出3款39元「減糖麵包」新品，包括「黑芝麻紅豆麵包」
且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠，可選經典美式、牛奶、豆漿、燕麥奶等，還可以加15元、25元升級飲品。