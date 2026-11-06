7-11跨界聯名人氣手遊《原神》自11月10日起陸續推出「提瓦特食光大冒險」合作企劃，打造10款限定聯動包裝鮮食，滿129元就送遊戲禮包、滿499元可獲得稀有寶物風之翼「暇生—聚之翼」，且CITY TEA現萃茶也換上主題杯造型可一起收集。還有《原神》主題門市，特別選定北中南3間，粉絲記得打卡。

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可莉、布倫妮都在7-11！滿額送《原神》限量虛寶

7-11次由《原神》遊戲中的角色「可莉」與「布倫妮」擔任主角，以「提瓦特食光大冒險」為主題，「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」、「牛肉起司堡」、「黃金蝦排堡」及「草莓果泥麵包」等換上《原神》限定包裝，同時熱狗大亨堡和大燒包等商品也加入消費滿額送遊戲禮包活動。

指定商品消費滿129元送限量《原神》遊戲禮包兌換碼A一組；滿499元送兌換碼A、B各一組，兌換碼B可獲得稀有寶物風之翼「暇生—聚之翼」。

▲「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」都換上《原神》限定包裝。（圖／7-11提供）
▲「爆漿燻腸烤雞焗飯」、「青醬蛤蠣義大利麵」、「烤雞奶香焗飯」都換上《原神》限定包裝。（圖／7-11提供）
原神主題杯要收集！3間主題門市登場

並且，CITY TEA現萃茶不僅推出限定主題聯名杯，更全新推出「黑糖珍珠蕎麥奶茶」，Q彈甜蜜的珍珠，搭配醇厚奶香與蕎麥茶韻，一喝就上癮，11月10日全台逾7,300家門市香甜開賣！同步祭出超值優惠，11月10日至24日蕎麥系列飲品任選第2杯半價。

自11月11日起還有《原神》主題門市，特別選定北中南3間年輕客群喜愛的商圈，於台北開寧門市、台中秋紅谷門市、高雄鑫漢王門市，於店外櫥窗、牆面佈置遊戲冒險情境，其中開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」。

▲7-11攜手超人氣RPG《原神》推出CITY TEA現萃茶限定主題聯名杯。（圖／7-11提供）
▲7-11攜手超人氣RPG《原神》推出CITY TEA現萃茶限定主題聯名杯。（圖／7-11提供）
▲開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」，歡迎旅行者前往用餐和拍照打卡。（圖／7-11提供）
▲開寧門市更將2樓座位客席區設計成「提瓦特食光大冒險」，歡迎旅行者前往用餐和拍照打卡。（圖／7-11提供）
不僅如此，本次也全新開發可莉＆布倫妮限定主題周邊，將於11月11日11:00於全台7-11開放限量預購，購買《原神》限定主題周邊，包含主題角色收藏卡、主題愛心徽章、主題壓克力透卡、嘟嘟可絨毛收納袋、主題壓克力場景立牌、主題積木萬年曆等，周邊商品單筆消費滿499元，即可獲得「遊戲禮包兌換碼 C」。

▲可莉＆布倫妮限定主題周邊，將於11月11日於全台7-11開放限量預購。（圖／7-11提供）
▲可莉＆布倫妮限定主題周邊，將於11月11日於全台7-11開放限量預購。（圖／7-11提供）
全家「減糖麵包」新品！早餐搭咖啡只要59元

全家即起也推出3款39元「減糖麵包」新品，包括「黑芝麻紅豆麵包」以芝麻香氣襯托紅豆餡的甜香，較架上同類商品減糖35%；「焙煎核桃乳酪貝果」結合核桃與乳酪風味，口感富有嚼勁、滋味鹹香，較架上同類商品減糖45%；「莓果穀物燕麥餐包」以莓果酸甜交織穀物香氣，較架上同類商品減糖55%。

且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠，可選經典美式、牛奶、豆漿、燕麥奶等，還可以加15元、25元升級飲品。

▲全家即起也推出3款39元「減糖麵包」新品，且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠。（圖／全家提供）
▲全家即起也推出3款39元「減糖麵包」新品，且早餐搭配指定飲料可享有59元優惠。（圖／全家提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...