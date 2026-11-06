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特斯拉首當其衝

民主黨在美國期中選舉大獲全勝，這波「藍潮」不僅重塑了美國國會與各州權力版圖，也可能為全美自動駕駛汽車產業高歌猛進的成長計畫踩下煞車。隨著無人駕駛計程車在全美越來越多城市的街頭穿梭，像人工智慧（AI）一樣，無人駕駛計程車也不可避免地成為美國政治角力的核心議題之一。根據《Axios》報導，自動駕駛政策專家、Autnmy AI共同創辦人格蘭特（Rob Grant）表示，自動駕駛汽車產業長期寄望由國會通過聯邦法案、一舉取代各州與地方繁瑣法規的夢想，「如今已徹底成為泡影」。過去近十年來，美國國會屢次嘗試建立統一的自動駕駛汽車國家標準，但最終皆以失敗告終。早期的法案雖曾獲得跨黨派支持，但民主黨人近年對提案態度轉趨保守，主要疑慮集中在道路安全、勞工權益保障，以及聯邦法規是否不當侵犯了各州的自主立法權。麻省理工學院（MIT）科學家萊默（Bryan Reimer）指出，若國會遲遲無法推出全國性法案，政策爭議的壓力將完全轉移至州政府層級。「自駕車產業過去的策略是快速推進、造成既定事實，讓人無法阻擋；但現在這條路能否走得通，已懸而未決」。業者面臨監管政策的變局，對特斯拉（Tesla）這種走在技術前沿、極度依賴政府監管鬆綁放行的企業影響尤為深遠。馬斯克（Elon Musk）一直寄望於更為友善的監管環境，以加速其無人駕駛車隊「Cybercab」的商業化落地。然而，若缺乏聯邦法律提供豁免或解套，特斯拉的推廣之路將舉步維艱。事實上，在紐約州、伊利諾州、奧勒岡州與麻薩諸塞州等民主黨執政的「藍州」，自駕車與Robotaxi業者早已屢屢碰壁。產業專家警告，期中選舉的結果恐怕意味著，即便過去對自駕車持歡迎態度的地區，未來審查機制也可能全面收緊。德州過去向來極力吸引自駕車測試、並嚴格限制地方政府對業者施加規範。儘管新任州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）在競選期間鮮少提及自駕車議題，但她曾於2025年與其他6位民主黨議員聯署，要求特斯拉在新的法規生效前延後其在奧斯汀的Robotaxi上市計畫。此外，希諾霍薩主張對AI相關領域的發展實施更強有力的監管，自駕車預計也將納入其中。格蘭特強調，這股「藍潮」雖不至於在一夜之間摧毀既有的Robotaxi營運，但絕對會讓未來的業務擴張難度增加。安全性、對傳統駕駛職缺的衝擊，以及地方政府的監督權，都將成為被放大檢視的焦點。面對嚴峻形勢，產業團體試圖緩和市場疑慮。自駕車產業協會（AVIA）執行長法拉（Jeff Farrah）表示，全美已有26個州通過了自駕車相關法律，目前並無證據顯示新當選的民主黨人會一心反對自駕技術。法拉引述最新民調指出，「民主黨選區的選民實際上對自動駕駛車輛展現出極高熱情，產業團隊現在重點是持續向大眾與決策者展現這項技術的價值」。他也提醒，川普政府在未來兩年中，仍有權限繼續推動更新聯邦車輛安全標準，以適應自駕技術的發展。目前，Waymo、Tesla及Zoox等主要自駕車業者均拒絕針對期中選舉結果發表評論。