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Nvidia CEO Jensen Huang discusses latest tech developments. (TCN)

美國期中選舉後，美股5日上演AI股大逃殺，那斯達克指數重挫5.52%，正式跌入修正區間，費城半導體指數更單日崩跌12.25%。這波賣壓中，美股七巨頭全數收黑，但跌幅差異極大：蘋果僅小跌1.53%，成為最抗跌的科技巨頭；特斯拉與輝達則重挫近一成，成為最大苦主。這次七巨頭雖然全數下跌，表現卻明顯分化。蘋果跌1.53%最為抗跌，亞馬遜跌2.19%、Google母公司Alphabet跌2.20%，相對穩健；微軟跌3.58%、Meta跌3.96%，跌幅中等；輝達重挫9.26%，特斯拉更大跌10.77%，跌幅是蘋果的7倍。蘋果是七巨頭今年表現最好的一檔，經過這波崩跌，年初至今仍漲約27%；亞馬遜與微軟也都還維持雙位數漲幅。市場分析指出，這次投資人擔心的，是科技巨頭「砸大錢蓋資料中心」可能被新國會與地方政府的監管卡住。蘋果在AI資料中心的資本支出遠低於微軟、Meta等雲端巨頭，獲利主力仍是iPhone與服務訂閱，受到的衝擊自然最小。亞馬遜與Google雖然也是AI基礎建設大戶，但手握電商、廣告等穩定現金流業務，跌幅因此比純AI概念股輕。這波拋售的重災區，集中在替AI「蓋房子」的基礎建設供應鏈：：超微（AMD）崩跌17.26%，安謀（Arm）跌13.08%，台積電ADR跌11.05%，博通跌10.43%。：晟碟（SanDisk）暴跌22.26%，美光跌17.46%，威騰電子跌17.35%。：出租AI運算力的CoreWeave跌近10%，Nebius與Iren分別跌約15%和近17%。這波崩跌的導火線是期中選舉結果。民主黨一舉拿下國會參、眾兩院，並在德州等關鍵州長選舉勝出，市場擔心AI資料中心的興建步伐將因此放慢。其中，德州勝選人主張暫停新建資料中心，讓這個美國AI基礎建設重鎮的開發前景蒙上陰影，直接打擊美光、SK海力士等記憶體大廠的長期成長預期。分析人士認為，這波震盪透露出市場資金的最新動向：1️⃣「用AI賺錢」勝過「幫AI蓋房子」：數位廣告商AppLovin靠AI變現，財報亮眼，逆勢飆漲31%；晶片、記憶體、資料中心等基建股則遭大舉拋售。2️⃣：當天逆勢上漲的個股，幾乎都剛交出優於預期的財報，顯示市場只買單「看得到獲利」的公司。3️⃣：精品、化肥、電信、金融等傳統產業逆勢收紅，美股中概股也吸引資金流入，那斯達克中國金龍指數逆勢上漲。4️⃣：市場預估標普500成分股第三季獲利仍將年增31.1%，資訊科技依然是主要獲利來源。專家認為，這波較像是AI股的「重新定價」，而非產業崩盤。市場人士提醒，美國10月非農就業數據即將公布，可能牽動聯準會12月是否升息的預期，美股短線波動恐持續加劇，投資人仍應審慎評估風險。