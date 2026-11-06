未來一周有兩波東北季風接連南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第一波今（6）日至明（7）日影響較弱，北部、東半部稍降溫；周日（8日）短暫回暖，高溫重回30度，但下周一（9日）第二波冷空氣報到，不僅北部、東半部轉濕涼有雨，氣溫也明顯斷崖式下滑，中部以北及宜蘭低溫挑戰18度，中南部夜間也降至20度上下，將是入秋以來最強冷空氣。
兩波東北季風接力！下周一至周四冷空氣增強
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，依目前預報資料，未來一周將有兩波東北季風影響台灣，其中第一波從今（6）日至明（7）日，強度普通，降溫及降雨範圍都不大，主要影響北北基桃及東半部，氣溫略降並有局部短暫雨。
至於竹苗以南的西半部，受到這波東北季風影響較小，天氣大致維持穩定，但早晚與白天的溫差仍然明顯，還是要留意氣溫變化。而第一波東北季風減弱後，周日（8日）各地氣溫將明顯回升，部分地區高溫可重新來到30度左右，天氣短暫恢復暖熱。
不過，粉專提醒，這段回暖時間不長，第二波東北季風緊接著在下周一南下，預計從下周一（9日）影響至下周四（12日），不論強度或影響範圍，都比第一波更加明顯。北部及東半部將出現顯著天氣變化，原本周日的晴朗暖熱，可能在隔天迅速轉為陰涼並伴隨短暫陣雨，氣溫也會明顯下滑。
氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮低溫有機會降至1字頭，最低溫可能挑戰18度；中南部也會感受到降溫，雖然白天大致維持晴朗，但夜間氣溫可能降至20度上下，日夜溫差擴大，外出一定要適時增添衣物。
北部、東半部轉濕涼！大台北、宜蘭防局部較大雨勢
中央氣象署則表示，下一波東北季風將從周日晚上開始影響台灣，迎風面水氣逐漸增加，下周一、下周二（10日）東北季風進一步增強，涼空氣更明顯，北部及東半部有局部短暫陣雨，其中大台北、宜蘭地區須留意局部較大雨勢。
溫度方面，預估下周一至下周三（11日）清晨，中部以北及宜蘭低溫約18至20度，部分空曠地區可能再低2至3度；中南部及台東低溫則約20至22度。這波東北季風預計下周三開始減弱，各地天氣將逐漸回到多雲到晴的型態。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，依目前預報資料，未來一周將有兩波東北季風影響台灣，其中第一波從今（6）日至明（7）日，強度普通，降溫及降雨範圍都不大，主要影響北北基桃及東半部，氣溫略降並有局部短暫雨。
至於竹苗以南的西半部，受到這波東北季風影響較小，天氣大致維持穩定，但早晚與白天的溫差仍然明顯，還是要留意氣溫變化。而第一波東北季風減弱後，周日（8日）各地氣溫將明顯回升，部分地區高溫可重新來到30度左右，天氣短暫恢復暖熱。
氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮低溫有機會降至1字頭，最低溫可能挑戰18度；中南部也會感受到降溫，雖然白天大致維持晴朗，但夜間氣溫可能降至20度上下，日夜溫差擴大，外出一定要適時增添衣物。
北部、東半部轉濕涼！大台北、宜蘭防局部較大雨勢
中央氣象署則表示，下一波東北季風將從周日晚上開始影響台灣，迎風面水氣逐漸增加，下周一、下周二（10日）東北季風進一步增強，涼空氣更明顯，北部及東半部有局部短暫陣雨，其中大台北、宜蘭地區須留意局部較大雨勢。
溫度方面，預估下周一至下周三（11日）清晨，中部以北及宜蘭低溫約18至20度，部分空曠地區可能再低2至3度；中南部及台東低溫則約20至22度。這波東北季風預計下周三開始減弱，各地天氣將逐漸回到多雲到晴的型態。