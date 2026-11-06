明年2月統一將與西武進行交流賽，林岳平也確定會職掌該場比賽的兵符，只是目前尚未簽約。

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明年2月統一將與西武進行交流賽，另外還有中華隊與西武獅的傳奇OB賽。林岳平透露，自己有收到OB賽邀請，但還是會優先準備統一的比賽。被問到這是否代表確定繼續帶兵，林岳平笑答：「我會帶啊！我只是還沒簽約而已！」

統一獅總教練林岳平今（6）日出席「亞運精英運動員卡」上市發表會，回憶起2002年釜山亞運金牌戰，與現任台鋼雄鷹總教練洪一中搭檔的有趣往事時直言：「在投球過程裡完全沒有搖頭的機會。」當媒體隨後將焦點轉向外界關注的合約續留進度時，餅總也幽默閃躲笑稱今天聊的是卡片而不是續約，但也耐人尋味地表示：「明年二月可能會見。」代表2006年杜哈亞運金牌英雄出席活動的林岳平，在看到自己成為球員卡主角時顯得相當謙虛，直言那只是曾經紀錄過的畫面；但看到紀政、楊傳廣等體壇先驅的傳奇卡時，則驚嘆彷彿小時候在體育課本上看到的人物被再次喚醒。回憶起過去披上國家隊戰袍的點滴，林岳平特別提及2002年釜山亞運金牌戰的投捕趣事。身為當年全隊最年輕投手的他，與大他20多歲的大學長洪一中搭檔。主持人打趣詢問當時在場上的壓力是否來自韓國重砲李承燁等人，餅總則笑著坦言：「其實完全沒在怕，因為當時資訊沒那麼發達，我不認識他、他也不認識我。反而是面對本壘板後方的洪總，在投球過程裡完全沒有搖頭的機會。」活動現場也有忠實球迷特別帶著2006年杜哈亞運時的接機舊合照前來請他簽名，讓林岳平感動直呼：「能把照片洗出來保存到現在，真的很忠誠、很真實，非常感謝一路支持的球迷。」除了話當年勇，外界也高度關注林岳平與統一獅球團未來的合約動向。外傳獅隊已決定明年繼續由餅總領軍，朝隊史第11冠與個人執教500勝里程碑邁進。面對媒體追問續約進度，林岳平展現一貫的機智與幽默，當場笑著說：「我們今天的話題是發行卡啦，不是續約卡。」不過最後語帶玄機地向外界透露「明年二月可能會見」。