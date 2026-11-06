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▲星巴克今年10月12日開始多項客製化服務，包含去冰補奶等，都要另加15元。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克大杯那堤「去冰」不補滿、正常標準滿杯，對比看得出來「去冰」容量剩約三分之二，因此引起消費者不滿。（圖／記者蕭涵云攝）

「去冰之亂」重挫生意 門市客人才5個

▲星巴克台北101門市以外帶為主，並有少數的座位，平常一位難求，今日反倒顧客稀稀落落。（圖／記者葉盛耀攝）

▲星巴克台北杭州門市今天下午有短暫客滿（圖／記者葉盛耀攝）

星巴克常客透露：平日來客數不到5成

台灣星巴克 10 月出公告新政策，去冰補滿牛奶加價15元，包含焦糖醬、風味糖漿、抹茶液、鮮奶油、可可碎片等，也全都要額外加收15元，此舉引起台灣消費者不少怨聲，而星巴克的收費新政策走到今天將屆滿1個月。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪多家星巴克觀察現況，現場店員坦言業績有影響，但是下跌幅度難推斷。另外也有常客向記者透露，他每周固定到星巴克至少2、3次，發現現在來客數平日可能5成滿不到。台灣星巴克自今年10月12日起公告，部分客製化項目改為付費，包含少冰或去冰後補奶類、飲料，每杯加收15元，連同加糖漿、多一份濃縮咖啡同樣每項加15元等多項新政策。此舉引起台灣消費者大感不滿，近期甚至傳出連飲品上要求「糖粒灑多一點」都要加價，讓該名顧客怒退金星會員。這個被網友們戲稱是「去冰之亂」的事件，據傳重挫星巴克業績，有網友披露部分門市僅看到5個客人，而《NOWNEWS今日新聞》記者也在此政策將屆滿一個月之際，走訪幾個星巴克門市，其中較為屬於觀光景點的，像是位在B1的台北101典藏門市，依舊是門庭若市，但是排隊的大多是國外旅客。而1樓的101門市，顧客稀稀落落，買氣不佳再到比較屬於社區型的台北杭州門市，店員也坦言生意下滑，記者追問是否有降低達2成？店員則笑而不願回答，僅透露「因為今天因為是周五，下午難得有短暫客滿」。另外，一位長期兼任家教老師的林先生則透露，他每個禮拜至少約學生到星巴克上家教2~3次，等於是常客的他則提到，多家星巴克目前在非假日時段，真的來客數5成不到。而針對全台消費者與長期會員的負面聲浪，台灣星巴克官方目前僅維持一貫的冷處理，發聲回應「持續改進」。