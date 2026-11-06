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莊瑞雄自豪有讀心術：黃珊珊當然是在暗諷蔣萬安

黃珊珊不滿34萬選票被瓜分？公館圓環也成酸點

台北市長選戰倒數不到1個月，前民眾黨立委黃珊珊上屆以無黨籍身分參選，拿下34萬餘票，這批選票的流向也成為藍綠陣營爭取焦點。黃珊珊5日突然在臉書發文談「不懂裝懂最可怕」，被解讀是在批評當前首都之戰。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄直言，她當然是在暗諷台北市長蔣萬安，還酸稱對方上任近4年，連這麼簡單的事都不懂？總不會去說挑戰者沈伯洋。黃珊珊日前以「聽不懂，就再問一次」為題發文，談及溝通及學習應有的態度，並分享了她過去從邊做免費法律諮詢，同時也邊學習台語的寶貴經驗，最後更在文末寫下「最可怕的是明明不知道，卻以為自己什麼都知道」，一番發言引發外界諸多聯想。立法院今（6）日召開院會，莊瑞雄會前接受媒體聯訪，被問及黃珊珊的臉書貼文時表示，自己雖然不知道她究竟在暗指誰，但有辦法對黃珊珊讀心，畢竟兩人過去曾在台北市議會共事，擔任立委期間，黃珊珊的辦公室也就在隔壁，甚至經常跑到莊瑞雄辦公室蹭午餐，連碗都還留在他那裡。莊瑞雄隨後直言，黃珊珊現在講這些，當然是在暗諷蔣萬安。莊瑞雄指出，每一張選票背後都有選民的自主意志，黃珊珊上屆拿下34萬票，如今各陣營及媒體不斷分析這些選票可能流向何處，黃珊珊聽了當然很火大，甚至會氣得反問：「這些都是堅定挺老娘的！什麼要分散、流到哪裡去？」他認為，真正的關鍵在於各候選人是否夠資格，能爭取到當初支持黃珊珊的選民。至於黃珊珊貼文提到「不懂就要問」，莊瑞雄也將話題帶到台北市政，點名公館圓環改造後的交通狀況，質疑相關措施實施後，交通究竟有沒有改善，最後到底有沒有順起來？莊瑞雄進一步表示，不懂就應該問，做得不好就應該調整，贊同黃珊珊的說法。莊瑞雄直言，黃珊珊的話顯然是在暗示，已經當了將近4年市長的人，難道連這麼簡單的事情都不知道嗎？而這不可能是在講民進黨台北市長候選人沈伯洋，矛頭自然指向現任市長蔣萬安。他最後調侃，市長尋求連任被酸一下很合理，不過黃珊珊這番隔空開酸，恐怕也會讓蔣萬安的選情增添幾分緊張及壓力。