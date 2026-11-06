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台塑化年增76% 月減一成

台化跌價損失 謹慎採購降低衝擊

南亞營收寫55個月新高 電子材料推升

台塑：Q4傳統旺季營收看好成長

台塑四寶今（6）日10月營收合計達1,639億元，前十月累計1兆3980億元。除台塑化月減年增外，其餘三寶皆呈現年月雙增，南亞更衝上55個月新高。台塑化10月775.51億元、月減10.8%、年增76%。台塑化表示，煉油事業營業額比上月減少15.1%；美伊雙方和談反覆，地緣風險仍未解除，使油價維持高檔震盪，10月杜拜原油均價110.7美元/桶，比上月減少3.0美元/桶，而成品油則因區域供給仍偏緊，全產品平均售價比上月增加0.6美元/桶。台塑化指出，11月2日油價開始下跌，加上11月4日美國國會大選結果共和黨慘敗，美國副總統萬斯將共和黨的選舉失利歸咎於伊朗戰爭，暗示共和黨若想在兩年後的總統大選有競爭力，可能必須結束戰爭另外美國參議院民主黨領袖亦表示戰爭必須結束，意味美國國會將拒絕為美伊戰爭提供後續的軍事經費，導致11月油價大幅下跌。台化10月358.32億元、月增7.3%、年增61.8%。台化表示，受中東情勢緊繃、美國戰略石油儲備偏低及煉油廠歲修等影響，持續推動原油價格上漲，並拉抬石化塑膠產品行情， 但下游市況疲弱，客戶抵觸抗拒，漲價動能受限。台化表示，10月營收大部分是價差貢獻，主因油價高檔所致。11 月份以色列國會改選與美國期中選舉，將會改變政治生態，影響目前執政當局的政策，美、以、伊衝突將會有新的發展，原油價格震盪將會非常巨大，將會緊盯市場變化，設法控制庫存，避免高價原料及高成本庫存侵蝕利益。 既有原料及成品庫存，短期會有跌價損失，權益法收入也會受到影響，將謹慎採購把衝擊降至最低。南亞10月349.4億元、月增1.5%、年增64.6%，近55個月新高；其中電子材料營收占比突破6成，成長力道強勁。今年以來AI伺服器算力及功耗持續飆升，傳統機房的承載能力達到物理極限，硬體發展由購置個別機櫃或機櫃組群之模式， 轉為打造十億瓦級的超大型資料中心。在各大雲端巨頭的鉅額投資及全速建設之下，高速互連材料用量激增且快速升級，供需缺口進一步放大，持續考驗業界的供應能力。另，隨資料中心步入2027-2028的建設高峰期，因此電子材料產品勢將隨之蓬勃發展，帶動全公司業績成長。南亞表示，AI應用持續前行的趨勢不變，硬體發展逐漸由單一機櫃、 機櫃群組走向資料中心，所需電力、資金等資源相當龐大，但同時也帶動各種其他產業商機的外溢效果， 成為各國展現國力的重要指標與發展方向，短期內或許因資金規劃及地方政經情勢局部調整，但不可能讓 AI發展停止前進。台塑10月155.84億元、月增3.8%、年增16.2%。南亞指出，月增部分主要是銷售價差；由於中東衝突升溫，市場擔憂原油供應中斷，布蘭特原油價格 持續上漲，10月累計漲幅高達13.6%，推升原料乙烯、丙烯價格、反應成本，調漲產品售價，因此10月各主要產品平均價格比9月上漲，幅度介於3至7%。台塑表示，中國大陸十一長假後下游加工廠陸續復工，且第4季為 PE、EVA、PP及AE等石化產品傳統旺季，加上中國持續推出刺激經濟措施，可望帶動石化產品需求增加。此外，中東衝突未歇，原油及原料乙烯、丙烯價格維持高檔，支撐石化產品行情， 且開工率及產銷量比第3季提高，因此，預估第4季營業額比第3季成長。