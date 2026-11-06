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今晚起東半部水氣多 留意局部大雨

▲下周一、下周二東北季風增強，北部、東北部低溫有機會下降到18度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周四東北季風減弱 各地轉為穩定天氣

▲關島附近的熱帶性低氣壓，有機會在明天增強為輕度颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周受兩波東北季風影響，首波今明（6、7日）抵達，東半部慎防局部大雨；下周一（9日）第二波接力南下且明顯轉涼，北台灣及中部低溫有機會來到18到20度。另外，關島附近熱帶性低氣壓最快明日增強為輕度颱風，預計朝日本南方海面前進，對台無直接影響。中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周天氣受到2波東北季風影響，第一波東北季風在今明（6、7日）抵達，這波東北季風風向稍微偏東風，因此整體降雨會比較集中在東半部，大台北、東半部、恆春半島都有局部降雨的狀況，今晚開始整體水氣增多，今晚到明天白天東半部有機會發生局部大雨，西半部、桃園以南多雲到晴，相對穩定，明天中午過後，嘉義以南山區有機會出現零星降雨。劉沛滕指出，周日（8日）東北季風減弱，天氣相對比較穩定，各地以多雲到晴的天氣為主，少部分東半部地區有一些零星短暫雨，下周一（9日）、下周二（10日）有另一波東北季風影響，這波東北季風會有明顯轉涼的情形，部分北台灣地區低溫有可能降到18到20度，中部、花蓮地區也可能出現20度以下的低溫，南部地區低溫約21、22度。下周一、下周二降雨情況也會比較明顯，北部、東半部地區水氣較多，尤其是大台北、宜蘭地區有較大雨勢出現的狀況，下周三（11日）開始降雨逐漸趨緩，剩下桃園以北、東半部還有局部降雨，預計下周四（12日）東北季風減弱，氣溫也會逐漸回升，各地轉為比較穩定的天氣。劉沛滕表示，目前位於關島東北東方海面上的熱帶性低氣壓TD35，預估最快明（7）日有機會發展成輕度颱風，未來路徑預計會往西轉西北西方向前進，朝日本南方海面前進，下周一（9日）、下周二（10日）有機會增強為中度颱風，不過後續會有減弱、轉向趨勢，距離台灣最近的時候還有約1500公里，對台灣天氣沒有直接影響，不過下周三（11日）到下周四（12日）東半部、恆春半島沿海、基隆北海岸可能會有長浪發生機率。