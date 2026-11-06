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1公里361袋！不只是數字 垃圾種類也在說故事

河川廢棄物長年監測 歷年數據揭露「熱點治理」的可能性

▲透過公民科學家的現場踏查行動，讓更多人看見河川環境的真實樣貌，再藉由熱點數據公布，由公私協力共同守護河川。（圖／富邦人壽提供）

把垃圾「標在地圖上」 讓有限資源用在真正的熱點

企業投入 讓更多人一起看見問題

▲富邦人壽自2021年起連續6年攜手志工投入「河川廢棄物快篩調查」，串聯公私力量，推動河川垃圾監測與源頭減量行動，實踐河海共好與環境永續願景。（圖／富邦人壽提供）

讓「不知道有多少垃圾」變成「知道問題在哪裡」

河川的廢棄物究竟有多少？當淨灘成為企業投入ESG的常見行動，荒野保護協會則把目光往上游推進，透過公民科學調查，追蹤垃圾從哪裡來、集中在哪裡。今年首次進入濁水溪流域，18位受過訓練的當地民眾與學生完成濁水溪本流及雲林縣主要排水系統調查，累積152公里的現場資料。2026年濁水溪調查記錄39213.5袋河岸廢棄物，平均每公里361袋。從歷年不同河川的調查數據來看，這個數字格外醒目，在這次歷年比較表所列的河川中，濁水溪每公里361袋為最高值，高於頭前溪312.4袋、北港溪313袋及烏溪255.9袋，顯示濁水溪河岸廢棄物問題值得進一步關注。濁水溪調查前3大垃圾類型，分別為塑膠瓶罐容器25.9%、成袋垃圾14.8%，以及飲料杯、吸管與免洗餐具等一次性餐具11.1%。其中「成袋垃圾」比例相對突出，成為今年調查中特別值得關注的現象。進一步觀察現場，城鎮與商業活動較頻繁區域可見生活垃圾、建築廢棄物等；農地與市場周邊則出現較多農業資材與成袋垃圾，顯示河川垃圾與周邊土地利用及人類活動存在關聯。淨灘、淨溪等活動，就像免疫細胞在每條血管、淋巴組織巡邏、清除對身體有害物質，河川廢棄物調查的意義，則更像是對台灣的血管做精密的全面健檢。如果說濁水溪每公里361袋 讓人看見問題有多大，淡水河的歷年變化，則讓人看見持續調查與熱點管理後可能出現的改變。淡水河2025年調查平均每公里78.7袋，2026年複檢降至27.6袋，約下降65%；河岸廢棄物總量也從24282.5袋降至8537袋。這是今年歷年比較中最令人振奮的變化之一。更值得注意的是，淡水河部分過去公布的熱點，在持續監測後，2026年垃圾量也呈現明顯下降：大漢溪右岸減少71.2%、新店溪右岸減少78.5%、淡水河左岸減少81.9%。這些數據並不能單獨證明下降完全由某一項措施造成，但長期監測、公布熱點，以及後續清運與管理行動，確實讓河川垃圾的變化變得可以被追蹤，也讓資源投入有更具體的依據。河川廢棄物調查的價值，不只是算出「有多少垃圾」，而是進一步回答「垃圾在哪裡、是什麼、可能與什麼活動有關」。濁水溪今年調查所發現的主要熱點，包括大義崙大排中段，以及西螺大橋至自強大橋區段。透過具體位置與數據，清運及管理單位可以更精準掌握需要優先關注的區域，也能在後續複查時比較治理前後的變化。針對這次調查的熱點，第四河川分署張朝恭分署長表示，感謝荒野保護協會及志工投入河川廢棄物調查，協助掌握濁水溪垃圾熱點。針對調查發現的環境髒亂區域，將持續辦理熱點列管、清理及巡查，並加強垃圾源頭管理與環境維護，共同改善河川環境。這次濁水溪流域調查持續獲得富邦人壽支持，讓調查人力、田野工作、數據整理及成果傳播等工作得以推進。對企業而言，參與河川環境不只是一次性的淨溪或清理，而是支持一套能長期累積資料、找出問題並公開資訊的方法。當企業資源、民間行動與公部門管理各自接上彼此，環境議題才有機會從一次性的行動，轉化為持續追蹤的公共議題。富邦人壽總經理陳世岳表示，海洋垃圾約8成來自陸地，並透過河川流域進入海洋，因此守護海洋必須從河川源頭做起，本公司秉持「從河開始、為海洋止血」的理念，自2021年起連續六年攜手志工投入「河川廢棄物快篩調查」，調查範圍已涵蓋台中烏溪、新竹頭前溪、雙北淡水河、高雄後勁溪、雲林北港溪、宜蘭蘭陽溪及雲林濁水溪等國內重要流域。未來將持續串聯公私力量，推動河川垃圾監測與源頭減量行動，實踐河海共好與環境永續願景。荒野保護協會自2020年推動河川廢棄物快篩調查，持續與志工、學校、水巡隊、企業及公部門合作。其中明志科技大學連續3年監測淡水河流域，讓調查人力、田野工作、數據整理及成果傳播等工作得以推進。這些數據不只是讓河川垃圾看起來很髒，而是成為比較、追蹤與討論的環境資訊。荒野保護協會理事長李騏廷表示，「今年的川廢調查，我們再次走進河川現場，用一段段實際調查累積環境數據，讓原本看不見的垃圾問題，有了可以被理解、追蹤與討論的具體證據。河川廢棄物不是單純的環境髒亂，而是與我們的生活、生產及消費方式息息相關。感謝富邦人壽及明志科技大學持續支持荒野推動川廢調查，讓志工與公民科學家的現場行動得以延續，也讓更多人看見河川環境的真實樣貌。期待透過企業、民間與公部門的合作，讓數據成為改善環境的重要起點。」一條河川的垃圾問題，不會因為一次清理就消失。持續調查、公布熱點、追蹤變化，再由民眾、企業與政府依據數據採取行動，才能讓「看得到的髒亂」逐步轉化成「知道問題在哪裡，也知道下一步可以做什麼」。調查的過程與成果影片也同步公開於YouTube頻道，帶領大眾從調查現場看見公民科學家如何走進河川、記錄廢棄物，並透過數據整理與分析，找出河川垃圾聚集的熱點，讓更多人透過影像認識濁水溪的河川廢棄物現況，以及持續調查、累積環境數據的重要性。