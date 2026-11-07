《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）即將與太空科技扯上關係！日本玩具大廠 TAKARA TOMY 宣布，將於11月7日參加日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）舉辦的「相模原園區特別開放日」，最大亮點是由真正的 JAXA 航太工程師親自設計「最強客製化陀螺」，不只使用市售零件進行改裝，甚至還打造原創零件，挑戰戰鬥陀螺的設計可能性。現場也將舉辦免費對戰體驗、太空工程師與陀螺開發團隊的特別座談，參加活動還有機會獲得限定聯名貼紙。
JAXA 工程師挑戰最強戰鬥陀螺！連原創零件都做出來了
根據 TAKARA TOMY 官方公告，這次《戰鬥陀螺X》將參與11月7日在日本神奈川縣舉辦的「JAXA相模原園區特別開放日2026」，其中最受玩家矚目的，就是「JAXA工程師構思最強客製化陀螺」特別展示。
一般《戰鬥陀螺X》玩家會透過更換刀刃、棘輪與軸心等零件，調整陀螺的攻擊、防禦、持久及平衡表現，但這次JAXA工程師不只使用現有零件重新組裝，還將展示採用工程師自行構思原創零件的特殊陀螺。
戰鬥陀螺為何找上JAXA？背後和水星探測任務有關
這次跨界合作並非單純的玩具展示，背後還與日本正在參與的水星探測計畫有關。日本 JAXA 與歐洲太空總署（ESA）共同推動「BepiColombo」國際水星探測任務，其中日本負責的水星磁氣圈探測器「Mio（みお）」正是這次活動的重要主角之一。為呼應探測器的任務，JAXA特別安排以「太空×戰鬥陀螺」為主題的交流活動。
11月7日下午1時30分至2時15分，JAXA 工程師橫田健太朗將與《戰鬥陀螺X》開發團隊舉行特別座談，從各自的專業領域分享對旋轉、太空工程與陀螺設計的觀點。這場座談免費開放參加，採現場先到先入場方式，預計限額約200人，額滿後將無法進場。
《戰鬥陀螺X》免費體驗還送限定貼紙！6歲以上就能玩
除了欣賞工程師打造的特殊陀螺，現場也將舉辦《戰鬥陀螺X》免費對戰體驗會，參加者只要年滿6歲，就能在工作人員指導下學習操作，並實際進行陀螺對戰，主辦單位將提供陀螺免費租借服務，體驗活動僅限使用《戰鬥陀螺X》系列產品，不能使用其他世代的戰鬥陀螺。
完成體驗的參加者，還有機會獲得《戰鬥陀螺X》2026入門指南，以及結合《戰鬥陀螺X》、JAXA 與《宇宙なんちゃら こてつくん》的特別聯名貼紙。。貼紙除了有角色插圖，也包含可以裝飾陀螺刀刃的圖案，對喜歡收藏限定周邊的玩家而言具有吸引力。
本次活動將於11月7日上午10時至下午4時，在日本神奈川縣相模原市的「國民生活中心相模原事業所」舉行。《戰鬥陀螺X》相關體驗、展示與座談活動均免費參加，且不需要事先網路預約。
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根據 TAKARA TOMY 官方公告，這次《戰鬥陀螺X》將參與11月7日在日本神奈川縣舉辦的「JAXA相模原園區特別開放日2026」，其中最受玩家矚目的，就是「JAXA工程師構思最強客製化陀螺」特別展示。
一般《戰鬥陀螺X》玩家會透過更換刀刃、棘輪與軸心等零件，調整陀螺的攻擊、防禦、持久及平衡表現，但這次JAXA工程師不只使用現有零件重新組裝，還將展示採用工程師自行構思原創零件的特殊陀螺。
這次跨界合作並非單純的玩具展示，背後還與日本正在參與的水星探測計畫有關。日本 JAXA 與歐洲太空總署（ESA）共同推動「BepiColombo」國際水星探測任務，其中日本負責的水星磁氣圈探測器「Mio（みお）」正是這次活動的重要主角之一。為呼應探測器的任務，JAXA特別安排以「太空×戰鬥陀螺」為主題的交流活動。
11月7日下午1時30分至2時15分，JAXA 工程師橫田健太朗將與《戰鬥陀螺X》開發團隊舉行特別座談，從各自的專業領域分享對旋轉、太空工程與陀螺設計的觀點。這場座談免費開放參加，採現場先到先入場方式，預計限額約200人，額滿後將無法進場。
除了欣賞工程師打造的特殊陀螺，現場也將舉辦《戰鬥陀螺X》免費對戰體驗會，參加者只要年滿6歲，就能在工作人員指導下學習操作，並實際進行陀螺對戰，主辦單位將提供陀螺免費租借服務，體驗活動僅限使用《戰鬥陀螺X》系列產品，不能使用其他世代的戰鬥陀螺。
完成體驗的參加者，還有機會獲得《戰鬥陀螺X》2026入門指南，以及結合《戰鬥陀螺X》、JAXA 與《宇宙なんちゃら こてつくん》的特別聯名貼紙。。貼紙除了有角色插圖，也包含可以裝飾陀螺刀刃的圖案，對喜歡收藏限定周邊的玩家而言具有吸引力。
本次活動將於11月7日上午10時至下午4時，在日本神奈川縣相模原市的「國民生活中心相模原事業所」舉行。《戰鬥陀螺X》相關體驗、展示與座談活動均免費參加，且不需要事先網路預約。