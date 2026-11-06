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行政院主計總處公布10月消費者物價指數（CPI），年增率為2.33％，雖較9月的2.74％收斂，但仍連續6個月超過2％。其中，民眾經常接觸的外食費年增3.01％，已連續5個月漲幅超過3％，包括便當、米食、早餐等日常餐飲價格持續上揚，另外雞蛋年漲11.45％、房租年漲1.70％，生活支出仍有感。根據主計總處11月5日公布的物價統計，10月CPI較去年同期上漲2.33％，核心CPI（扣除蔬果及能源）年增2.23％；若看今年1至10月平均，CPI較去年同期上漲1.98％。觀察日常飲食，10月外食費年增3.01％，食物類整體上漲2.05％。細項方面，中式米食，包括便當、滷肉飯等，年漲3.94％；中式麵食如炒麵、小籠包漲3.54％；中式早點如燒餅、飯糰則漲3.21％。另外，雞蛋年漲11.45％，沙拉油及調理油漲5.34％，蛋類、水產品及調理食品價格也較去年同期上揚。居住方面，10月房租年增1.70％，住宅管理費則上漲3.43％。交通支出也受到油價影響，95無鉛汽油年漲15.13％，機票價格年漲12.53％，桶裝瓦斯則上漲10.83％，顯示民眾除了飲食與居住成本，交通及能源支出也有不同程度的價格變化。值得注意的是，不同所得家庭的物價變化並不相同。主計總處統計，10月低所得家庭CPI年增2.07％，中所得家庭年增2.27％，高所得家庭則年增2.51％。主計總處說明，高所得家庭漲幅較高，主要是交通及通訊、教養娛樂等漲幅較大的類別，在其家庭支出中占比較高。至於高齡家庭，10月CPI年增2.13％，低於全體家庭的2.33％，主要是教養娛樂及油料費在高齡家庭支出中的占比較低。展望後續物價，主計總處表示，由於去年10月適逢中秋節，墊高比較基期，隨著節慶因素消退，預估11月CPI年增率仍會高於2％，且漲幅可能較10月擴大。至於外食費與民生商品價格是否持續上漲，仍須觀察後續統計數據。