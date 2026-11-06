我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昆凌（左圖左）參加CHANEL早春度假系列大秀，接連與奧斯卡女星瑪格羅比（左圖中）、澳洲國寶級歌后凱莉米洛（右圖左）合影。（圖／昆凌IG@hannah_quinlivan）

「天王嫂」昆凌睽違5年重返大銀幕，日前出席記者會宣傳參演的台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片《歡迎來到朵莉之家》，近日又飛往澳洲出席CHANEL舉辦的時尚活動，更與歌手周興哲驚喜同框好萊塢女神瑪格羅比（Margot Robbie），3人親密玩自拍，掀起一波話題。昆凌昨（5）日受邀出席CHANEL在雪梨舉辦的早春度假系列時裝秀，並在IG分享現場動態，只見她一頭豐沛長髮側撥，手拿香檳杯，一旁是曾經演出《華爾街之狼》、《芭比》及入圍過3次奧斯卡的好萊塢一線女星瑪格羅比，瑪格羅比以俏麗金色短髮，寬鬆西裝入鏡，並露出燦爛笑容，掌鏡者則為周興哲。除了瑪格羅比，昆凌今天再秀出一張和西洋樂壇流行天后、澳洲尤物歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）的合照，原來凱莉米洛不僅也是CHANEL品牌活動的貴賓之一，還在大秀後的派對上直接登台擔任壓軸表演嘉賓，接連熱唱了〈Can't Get You Out of My Head〉、〈Padam Padam〉等多首爆紅代表作，將現場氣氛燃燒到最高點。昆凌和好萊塢的淵源頗深，她在2012年赴美國紐約電影學院進行短期的表演與導演等電影製作技巧進修，也曾經和奧蘭多布魯合作演出動作片《極致追擊：龍鳳劫》，2017年，昆凌正式進軍好萊塢，攜手巨石強森（Dwayne Johnson）主演災難動作電影《摩天大樓》，片中她飾演冷血女殺手角色，為演藝經歷添上燦爛一筆。