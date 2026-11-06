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▲「雪光聖誕樹」每日14:00至21:30每30分鐘有一場長達5分鐘的浪漫雪花秀。（圖／SKM Park Outlets 提供）

去年聖誕檔期吸引逾70萬人次前來朝聖打卡的SKM Park Outlets 高雄草衙，今年以雪白聖誕樹、夢幻極光等打造九大主題場景，營造白天好拍、夜晚更浪漫的節慶氛圍。適逢寶「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」持續運行，並搭配寶可夢見面會、會員限定好禮及一系列節慶活動。今年聖誕節，SKM Park Outlets 高雄草衙以九大主題區域打造完整冬日場景，其中，中央廣場「極光心願廣場」以大型透明穹頂為視覺核心，搭配雪景造景與整點聖誕音樂燈光秀，打造白天浪漫、夜晚璀璨的夢幻冬日景致，也可見皮卡丘、卡比獸、快龍、可達鴨等寶可夢角色裝置。走進大道西1樓「冬日故事書」以巨型立體書本為主景、噴泉廣場「夥伴歡聚場」則以迎賓概念集結新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、小鋸鱷及暖暖豬多位寶可夢夥伴，在入口熱情迎接訓練家們的到來。北空橋下廣場的「雪光聖誕樹」每日14:00至21:30每30分鐘有一場長達5分鐘的浪漫雪花秀。戶外購物街區的「星光聖誕街」以滿天星芒點亮整條街道，搭配蘑菇燈與可愛小鹿，營造星光環繞的溫馨景致；風雨走廊的「幻彩光廊」則以萬千光點交織成流動光芒。旋轉樓梯的「薑餅雪花梯」以聖誕藤蔓、繽紛彩球與可愛薑餅人打造充滿童趣的節慶角落。鈴鹿賽道樂園卡丁棟的「極光之門」以閃耀聖誕樹與點點星光交織成浪漫光之庭院；叮叮電車也化身「北極聖誕列車」。此外，室內中央廣場更有絢麗的極光流星燈，自開店起至21:30，每30分鐘便能欣賞流星光影交錯的夢幻景致。除了限定好禮，訓練家也別錯過與寶可夢近距離互動合照的機會！11/7於大道東1F中央廣場將攜手3大首度登台的皮卡丘、卡比獸及快龍，一同現身「寶可夢見面會」與大小朋友同樂。延續寶可夢30週年熱潮，自11/1起推出多款新光三越會員好禮，包含卡友禮「泰迪絨手提包」；集點送則推出「滿載而歸 摺疊推車」、「限定珍藏 紀念幣」，以及「皮卡丘造型零錢包悠遊卡」。鈴鹿賽道樂園於即日起至2027/1/3推出「聖誕歡樂暢遊日」，單人全日暢遊享優惠價，加贈草莓乖乖乙包；平日13:00前購買雙人全日暢遊套票，也有優惠價。Birel N35單人卡丁車，單場優惠價650元，同樣加贈草莓乖乖乙包。除了暢玩遊樂設施，11/28-12/26每週六18:00-18:30更推出「酷奇拉星光故事營」，新光三越會員扣100點即可參加。12/25 14:00-15:30則有超萌的「聖誕萌寵紅毯」，邀請毛孩換上最吸睛的節慶裝扮，化身紅毯上的耀眼主角大秀可愛魅力。