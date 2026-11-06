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旅日牛棚大將宋家豪日前無預警與日職東北樂天金鷲結束長達11年的合作，同樣曾在樂天金鷲奮鬥、如今轉戰韓國職棒發展的王彥程，今（6）日出席亞運精英運動員卡發表會時，談到學長離隊一事直言宋家豪在他眼中一直是「大哥哥」的形象，「我看到的他都是正常、開心的樣子。」王彥程也說這不會是宋家豪的職業生涯的終點，「可能只是換個地方開始，他依然是個非常優秀的選手。」現年34歲的宋家豪自2015年以育成選手身分加盟樂天金鷲，並在2017年轉為支配下球員、完成一軍初登板，隨後一步步站穩球隊牛棚主力。效力樂天期間，宋家豪在一軍合計留下366場出賽、22勝15敗、124次中繼成功及8次救援成功，防禦率為優異的3.00。不過，宋家豪近兩年受到傷勢與狀態影響，2025年僅登板10場，本季則出賽18場，拿下2勝、2次中繼成功、防禦率3.07。隨著樂天球團於11月3日正式宣布不再續約，雙方長達11年的深厚合作也正式畫下句點。面對學長面臨生涯轉折，王彥程透露這幾天兩人仍像平時一樣透過LINE與電話保持聯絡，「他應該也不會讓我知道他心情怎麼樣，我看到的他都是正常、開心的樣子。」在王彥程眼中，宋家豪始終扮演著「大哥哥」的角色，不僅鮮少展現負面情緒，也總是穩穩地給予身邊的人鼓勵，「我覺得這不是結束，可能只是換個地方。就當作是一個全新的挑戰去適應它，可以碰到新的事物、增進自己的視野，我覺得都是好的事情，就看經紀公司怎麼幫他處理。」除了談到學長宋家豪的動向，剛確定續留韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的王彥程，也在活動中分享了自己在韓職的逗趣插曲。日前對戰王彥程打擊率高達6成36的朴池焄，聽聞王彥程續約消息後，竟公開笑稱自己「開心得不得了」。不過對王彥程而言，真正讓他吃足苦頭的其實是KT巫師重砲安賢民。安賢民本季對戰王彥程8打數敲出5安，其中包含3發全壘打，讓王彥程苦笑：「安賢民比較深刻吧，他打我都是全壘打。」此外，談到日前萬聖節被好友江國豪上傳「穿著王彥程球衣走在街上」的搞笑限時動態，王彥程也笑說：「那天跟國豪吃飯，朋友剛好帶了我的球衣還有簽名，國豪就起鬨問我要不要穿在街上走，我想說好啊就穿著走一走，被拍下來還蠻有趣的。」