我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府交通局舉辦2026六都交通運輸論壇活動。(圖／記者黃守作攝，2026.11.06)

▲高雄市政府副秘書長張家興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.11.06)

▲高雄市政府交通局舉辦2026六都交通運輸論壇活動。(圖／記者黃守作攝，2026.11.06)

▲台中市政府交通局局長葉昭甫在交通運輸論壇活動中，進行台中市交通現況簡報。(圖／記者黃守作攝，2026.11.06)

高雄市政府交通局於今(6)日，在高雄市鹽埕區翰品酒店浩瀚廳，舉辦2026六都交通運輸論壇活動，高雄、台南、台中桃園、新北、台北市等六都交通局局長齊聚高雄進行交通治理經驗的交流，聚焦於人本街道、交通文化與AI智慧運輸。這項由高雄市政府交通局主辦的2026六都交通運輸論壇活動，是由高雄市政府副秘書長張家興與高雄市政府交通局局長張淑娟共同主持，有台北市交通局局長謝銘鴻、新北市交通局局長鍾鳴時、桃園市交通局局長張新福、台中市交通局局長葉昭甫、台南市交通局局長王銘德等人，以及各界專家學者與會，共同探討交通治理新趨勢。高雄市政府副秘書長張家興表示，面對全球淨零轉型趨勢、AI技術爆發，以及社會對用路安全的殷切期盼，交通治理已成為城市競爭力與市民幸福感的關鍵指標，2026六都交通運輸論壇活動，由高雄市政府交通局主辦，此次論壇以空間正義人本街道革命、文化再造交通文化重建，以及數位衝擊AI智慧交通新時代等三大主軸展開，邀集各界專家學者共同探討交通治理新趨勢，並透過六都交通局長高峰會來交流城市實務經驗，攜手打造安全、智慧、友善、人本且永續的用路環境。張家興說，六都交通運輸論壇行之有年，透過城市輪流主辦，讓各縣市有機會分享施政經驗、交流治理成果，從不同城市的發展條件與實務挑戰中相互學習，而各城市雖然面臨不同的交通環境與需求，但共同目標都是讓市民出門更安心、交通更便利、生活更美好，期藉由這次機會，讓六都與產官學研各界深入對話、凝聚共識，將交流成果轉化為持續改善交通環境的具體動能。主辦的高雄市政府交通局局長張淑娟指出，此次論壇首先聚焦空間正義、人本街道革命，除了安排縣市進行簡報分享以外，綜合討論更邀請到內政部國土管理署副署長蔡亦強擔任主持人，與亞聯工程顧問公司董事長許添本、中原大學地景建築學系教授趙家麟及三維工程顧問公司執行長吳奇軒共同交流，而討論將從城市空間規劃與道路環境出發，探討如何兼顧不同用路人的需求，讓道路不只是交通通行的空間，更是安全、友善且能提升生活品質的公共環境，其次是以文化再造、交通文化重建為主題，由交通部運輸研究所主任秘書葉祖宏主持，邀請淡江大學退休教授羅孝賢、高雄醫學大學心理學系系主任林錦宏，以及高雄醫學大學附設中和紀念醫院外傷及重症外科主任陳昭文參與綜合討論，透過交通運輸、心理與醫療等不同專業觀點，從交通行為、用路觀念及事故傷害等面向探討交通文化的建立，期除了持續改善交通設施，也能透過跨領域交流與社會共同參與，深化尊重生命、重視安全的交通觀念。另一場次則聚焦數位衝擊、AI智慧交通新時代，由高雄市政府交通局副局長劉建邦主持，邀請交通部交通科技及資訊司司長呂文玉、鴻海科技集團董事長辦公室智慧城市平台資深處長林旭瑩，以及國立成功大學交通管理學系及電信管理研究所助理教授黃彥霖共同與談，而面對AI與數位科技快速發展，論壇將從政策、產業及學術等面向交流智慧交通的應用趨勢，探討如何善用科技提升交通管理效率與服務品質，讓創新技術回應城市實際需求，為交通治理開創更多可能。張淑娟並指出，交通治理涉及城市規劃、公共安全、科技應用及市民生活等多元面向，需要政府部門持續精進，也仰賴專家學者與產業夥伴共同投入，高雄市未來將持續透過跨城市交流與跨領域合作，汲取各界專業建議，推動人本交通、交通安全及智慧運輸發展，讓交通建設與治理成果真正回應市民需求，期透過六都攜手合作，讓各城市的經驗與創新相互激盪，共同打造更安全、便利、友善且永續的交通環境，讓市民享有更安心、更美好的生活。