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九合一大選進入倒數階段，民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧，近日合體登上藍心湄主持的節目《女人我最大》，暢談選戰及相關話題；節目播出後，藍心湄不僅在社群平台自爆已追蹤沈伯洋，還熱情邀約他繼續上節目。對此，知名律師李怡貞狠酸，總是跟著沈伯洋腳步的現任市長蔣萬安，恐怕很快也會登上藍心湄的節目搶攻婆媽票。藍心湄現身Threads留言區，開心表示「我追蹤你囉，歡迎常來」，證實已將沈伯洋加入追蹤名單。值得注意的是，藍心湄僅追蹤51個帳號，對象多為演藝圈好友及時尚相關帳號，沈伯洋更是其中唯一的政治人物，罕見獲得她破例追蹤。沈伯洋則親自致謝，感性寫下：「謝謝心湄姐，陪伴大家人生，好多重要的時刻。」雙方互動再度掀起討論。李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文，談到藍心湄破例追蹤沈伯洋一事，她坦言以目前的環境來看，演藝圈人士碰觸政治議題仍是禁忌，但藍心湄不僅沒有避諱，還展現對後輩的照顧與支持，讓她深受感動，甚至感性直呼：「會哭出來！」話鋒一轉，李怡貞也不忘發揮犀利本色，立刻將矛頭指向蔣萬安，諷刺他總是緊跟沈伯洋的選戰腳步，接下來恐怕也會安排登上節目，她更嘲諷說：「婆媽票怎麼可能不搶！」最後還補上一句，相信藍心湄也會好好照顧蔣萬安，不過自己只會發這一篇貼文，並喊話大家一起加油。