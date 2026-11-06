由台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）主辦的「第八屆華文公關獎」正式開放徵件！自2012年創辦以來，華文公關獎以雙年會的形式，致力表揚優秀公關案例與專業人才，促進華文傳播產業交流。協會亦於今年同步推動《台灣公共關係產業白皮書》研究計畫，透過三場焦點會議與四場學術論壇，梳理公共關係的核心價值、專業邊界重構與人才培育轉型方向，並結合華文公關獎匯聚實務成果，讓產業洞察與專業實踐相互呼應。TIPRA理事長鄭淩穗說明，本屆以「信任成就影響，公關定義未來」為主題，回應人工智慧（AI）、數據與數位科技帶來的傳播變革，設置六大獎類、共24項獎項，邀請公共關係從業人員、企業品牌、非營利組織及學生踴躍參與，展現傳播產業的多元價值。
以信任與真實串聯智慧媒體時代 展現公共關係專業影響力
隨著AI與數位科技重塑傳播環境，公共關係專業更需掌握不同群體的需求與議題脈絡，透過策略溝通與利害關係人經營來促進理解、凝聚共識，讓信任成為推動合作與行動的基礎。根據傳播產業的變化，本屆華文公關獎主視覺以「指紋」結合智慧媒體及科技元素，象徵每個人在AI時代中獨特的身分與連結，也傳達科技持續演進之際，人與人之間的信任仍是溝通的核心。每一次的真實互動所累積的信任與連結都是公共關係發揮影響力的重要基礎。
六大獎類、24項獎項 肯定專業成果與新世代人才
第八屆華文公關獎獎項涵蓋「產業與市場溝通」、「公關策略、聲譽與成效」、「創意、內容與公眾參與」、「數位、數據與AI」以及「永續、公共利益與社會影響」，今年更首度增設「新銳公關人才獎」，表揚投入公關產業兩年以下、展現專業能力與發展潛力的新世代人才。期望透過獎項肯定新銳公關人在職涯起步階段的努力與貢獻，鼓勵新世代人才持續累積專業並深耕公共關係領域，為產業注入更多創新能量。此外，本屆亦持續辦理「學生公關創意提案獎」，鼓勵年輕學子發揮創意及策略思考能力。
從傳播聲量到實質成果 鼓勵以影響力展現公共關係價值
優秀的公關作品不僅侷限於創造傳播聲量，更在於透過策略溝通，為品牌、公眾及社會帶來具體且深遠的影響力。本屆參賽評選將從「洞察源頭」、「參與設計」、「敘事能力」及「影響證據」四大面向評鑑專業成果，除了創意與執行表現，更重視策略是否回應真實需求、有效轉譯複雜議題，並以具體成果呈現公關專業所創造的實質價值。
第八屆華文公關獎徵件現正熱烈進行中，誠摯邀請華文地區公關從業人員、企業品牌、非營利組織及青年學子踴躍參賽，讓優秀的公關策略與創新成果被更多人看見，共同展現華文公關產業的專業實力與影響力。
【第八屆華文公關獎徵件資訊】
主辦單位：台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）
商業／非營利單位、個人獎項徵件時程：2026年9月30日15:00～11月20日23:59截止
學生公關創意提案獎徵件時程：2026年9月30日15:00～11月13日23:59截止
報名網址：https://contest.bhuntr.com/tw/bv0y72cyl602gt5zz4/home/
入圍名單主辦單位將另行通知，並邀請出席頒獎典禮，相關細項安排請洽TIPRA官方網站
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隨著AI與數位科技重塑傳播環境，公共關係專業更需掌握不同群體的需求與議題脈絡，透過策略溝通與利害關係人經營來促進理解、凝聚共識，讓信任成為推動合作與行動的基礎。根據傳播產業的變化，本屆華文公關獎主視覺以「指紋」結合智慧媒體及科技元素，象徵每個人在AI時代中獨特的身分與連結，也傳達科技持續演進之際，人與人之間的信任仍是溝通的核心。每一次的真實互動所累積的信任與連結都是公共關係發揮影響力的重要基礎。
六大獎類、24項獎項 肯定專業成果與新世代人才
第八屆華文公關獎獎項涵蓋「產業與市場溝通」、「公關策略、聲譽與成效」、「創意、內容與公眾參與」、「數位、數據與AI」以及「永續、公共利益與社會影響」，今年更首度增設「新銳公關人才獎」，表揚投入公關產業兩年以下、展現專業能力與發展潛力的新世代人才。期望透過獎項肯定新銳公關人在職涯起步階段的努力與貢獻，鼓勵新世代人才持續累積專業並深耕公共關係領域，為產業注入更多創新能量。此外，本屆亦持續辦理「學生公關創意提案獎」，鼓勵年輕學子發揮創意及策略思考能力。
從傳播聲量到實質成果 鼓勵以影響力展現公共關係價值
優秀的公關作品不僅侷限於創造傳播聲量，更在於透過策略溝通，為品牌、公眾及社會帶來具體且深遠的影響力。本屆參賽評選將從「洞察源頭」、「參與設計」、「敘事能力」及「影響證據」四大面向評鑑專業成果，除了創意與執行表現，更重視策略是否回應真實需求、有效轉譯複雜議題，並以具體成果呈現公關專業所創造的實質價值。
第八屆華文公關獎徵件現正熱烈進行中，誠摯邀請華文地區公關從業人員、企業品牌、非營利組織及青年學子踴躍參賽，讓優秀的公關策略與創新成果被更多人看見，共同展現華文公關產業的專業實力與影響力。
【第八屆華文公關獎徵件資訊】
主辦單位：台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）
商業／非營利單位、個人獎項徵件時程：2026年9月30日15:00～11月20日23:59截止
學生公關創意提案獎徵件時程：2026年9月30日15:00～11月13日23:59截止
報名網址：https://contest.bhuntr.com/tw/bv0y72cyl602gt5zz4/home/
入圍名單主辦單位將另行通知，並邀請出席頒獎典禮，相關細項安排請洽TIPRA官方網站