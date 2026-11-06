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為歡慶Cosmos CLUB邁入五周年，天成飯店集團自即日起至2027年1月5日止，推出「HIGH FIVE！歡慶5週年」系列活動，祭出「消費贈555點」、「推薦禮加碼送」、「555元抽尊寵好禮」及「點數商品最低5點起」四重驚喜，透過點數加碼、好友推薦、豪華抽獎與優惠兌換，讓會員聰明消費、輕鬆累點，將每一分消費價值最大化，享受多元且有感的專屬禮遇。此次歡慶五周年，天成飯店集團特別以數字「5」為活動主軸，推出四大回饋活動。第一重「5點好康 消費贈555點」，即日起至12月31日止，會員於指定品牌單筆合格消費滿555元，即可加贈5點，累積合格消費滿1,555元，加贈55點，累積合格消費滿5,555元，加贈555點，透過階梯式點數回饋機制，讓會員快速累積點數，放大消費回饋效益。第二重「5友雙享 推薦禮加碼送」，即日起至12月31日止，成功推薦好友加入Cosmos CLUB，推薦人與被推薦者皆可獲得25點推薦禮，新會員於註冊後30日內完成任一筆合格消費累點，雙方再加碼獲贈集團指定餐飲85折優惠券乙張，鼓勵會員分享專屬福利，透過好友推薦擴大會員互動與品牌連結。第三重「5福臨門 555元抽尊寵好禮」，即日起至12月31日止，單筆合格消費累積滿555元，即可參加抽獎乙次，獎項總價值逾63萬元，涵蓋集團旗下住宿、餐飲與休閒體驗等豐富好禮。第四重「5夠划算 點數商品最低5點起」，即日起至2027年1月5日止，推出多項會員專屬超值兌換商品，涵蓋住宿、餐飲及休閒體驗等多元選擇，每週五限量上架，最低只需5點即可兌換專屬優惠。天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「Cosmos CLUB邁入五周年，不僅是集團持續深耕會員經濟的重要里程碑，更象徵會員回饋機制逐步從單一消費優惠，發展為串聯多元品牌與生活體驗的價值生態圈。未來天成飯店集團也將持續精進會員服務與點數應用，深化品牌與會員之間的長期連結，實踐體貼入微，暖在您心的服務精神。」