美商 Coupang 酷澎持續深耕台灣，積極參與全台各地大型活動，今年首度參加2026 新竹城市馬拉松，將品牌應援進一步延伸至全民運動場域，每位選手皆可從物資包中獲得Coupang 酷澎精心準備的5折券。除了12 月 6 日登場的新竹城市馬拉松，Coupang酷澎更加碼推出「2026 新竹馬 × 酷澎雲端跑」，邀請全台民眾不受地域限制，透過日常跑步累積里程，共同挑戰 112.3 萬公里目標，解鎖智慧手錶等多項好禮！透過線上挑戰與實體賽事串聯，Coupang酷澎希望鼓勵全台民眾參與運動，也藉由多元、趣味的活動合作，全方面深化與台灣在地社會及消費者的連結。
從新竹出發、全台一起跑 Coupang酷澎以多元合作支持全民運動
近年來，「路跑」逐漸成為民眾日常休閒與運動的重要選擇，大型馬拉松賽事也成為凝聚城市活力、促進全民參與的交流契機。此次 Coupang 酷澎全力支持新竹城市馬拉松，特別將合作範圍延伸至「線上雲端跑」，讓無法親臨賽事的民眾，也能依照自己的步調參與挑戰，將單日賽事的參與熱度延伸至日常生活。
此次將支持領域拓展至體育賽事，除了響應全民運動風氣，也希望透過實際優惠與活動體驗，讓品牌更貼近全民休閒生活場景。
42 公里分次完成也能拿5折券！全台挑戰百萬公里解鎖智慧手錶
「2026 新竹馬 × 酷澎雲端跑」自即日起至 12 月 31 日展開，讓跑者不受時間與地點限制，依照個人習慣累積跑步里程。活動期間，個人累積達 42 公里，即可獲得酷澎五折優惠券一張，最高折抵 150 元（限量 4,000 份，兌完為止）鼓勵民眾透過持續運動完成個人目標。
除了個人挑戰，所有參與者的跑步里程也將共同計入全台總里程，逐步解鎖階段性好禮。全台累積達 49 萬公里，即可解鎖運動飲料、專業運動襪、肌效能貼布及運動營養補給品等抽獎獎項；達成 112.3 萬公里的終極目標，更有機會抽中共 10 支 Amazfit 智慧手錶。此外，跑者每完成 10 公里，或透過每日登入為跑團加油累積指定點數，皆可獲得「火箭速配券」，增加抽獎機會，讓日常跑步增添更多參與樂趣！
新竹城市馬拉松 12 月正式登場！Coupang酷澎萬瓶氣泡水、專屬優惠應援
2026 新竹城市馬拉松將於 12 月 6 日正式登場，賽事報名人數達 15,000 人。作為本屆金質主力贊助商，Coupang 酷澎也將強力應援延續至實體賽場，透過多項物資與優惠，為跑者們獻上貼心支持。
此次Coupang酷澎特別於選手物資包中準備專屬折價刮刮卡，提供五折優惠、最高折抵 150 元；完賽禮則安排黑松沙士一瓶，為完成挑戰的跑者給予爽快的喝采。活動當天，Coupang酷澎也將設置品牌攤位，準備 10,000 瓶氣泡水，參與活動者皆可享有清涼的貼心補給。
從雲端跑的全民挑戰，到新竹馬拉松的現場應援，Coupang 酷澎透過多元形式的合作，將企業資源與在地體育活動結合，鼓勵更多民眾參與運動、感受城市賽事的活力。
【活動資訊】
2026 新竹馬 × Coupang 酷澎雲端跑
活動期間：即日起至 12 月 31 日
個人挑戰：累積跑步 42 公里，即可獲得酷澎5折優惠券一張（最高折抵 150 元，限量 4,000 份）
全台挑戰：共同累積 49 萬公里、112.3 萬公里，分階段解鎖運動好禮與智慧手錶抽獎
活動網址：https://irunner.biji.co/2026hsinchucoupang
2026 新竹城市馬拉松
活動日期：2026 年 12 月 6 日，上午 5 時至下午 1 時
Coupang 酷澎活動內容：
參賽物資包：專屬折價刮刮卡（提供五折優惠、最高折抵 150 元）
完賽禮：黑松沙士
現場攤位：品牌氣泡水
活動網址：https://pages.tw.coupang.com/f/4911
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近年來，「路跑」逐漸成為民眾日常休閒與運動的重要選擇，大型馬拉松賽事也成為凝聚城市活力、促進全民參與的交流契機。此次 Coupang 酷澎全力支持新竹城市馬拉松，特別將合作範圍延伸至「線上雲端跑」，讓無法親臨賽事的民眾，也能依照自己的步調參與挑戰，將單日賽事的參與熱度延伸至日常生活。
此次將支持領域拓展至體育賽事，除了響應全民運動風氣，也希望透過實際優惠與活動體驗，讓品牌更貼近全民休閒生活場景。
42 公里分次完成也能拿5折券！全台挑戰百萬公里解鎖智慧手錶
「2026 新竹馬 × 酷澎雲端跑」自即日起至 12 月 31 日展開，讓跑者不受時間與地點限制，依照個人習慣累積跑步里程。活動期間，個人累積達 42 公里，即可獲得酷澎五折優惠券一張，最高折抵 150 元（限量 4,000 份，兌完為止）鼓勵民眾透過持續運動完成個人目標。
除了個人挑戰，所有參與者的跑步里程也將共同計入全台總里程，逐步解鎖階段性好禮。全台累積達 49 萬公里，即可解鎖運動飲料、專業運動襪、肌效能貼布及運動營養補給品等抽獎獎項；達成 112.3 萬公里的終極目標，更有機會抽中共 10 支 Amazfit 智慧手錶。此外，跑者每完成 10 公里，或透過每日登入為跑團加油累積指定點數，皆可獲得「火箭速配券」，增加抽獎機會，讓日常跑步增添更多參與樂趣！
新竹城市馬拉松 12 月正式登場！Coupang酷澎萬瓶氣泡水、專屬優惠應援
2026 新竹城市馬拉松將於 12 月 6 日正式登場，賽事報名人數達 15,000 人。作為本屆金質主力贊助商，Coupang 酷澎也將強力應援延續至實體賽場，透過多項物資與優惠，為跑者們獻上貼心支持。
此次Coupang酷澎特別於選手物資包中準備專屬折價刮刮卡，提供五折優惠、最高折抵 150 元；完賽禮則安排黑松沙士一瓶，為完成挑戰的跑者給予爽快的喝采。活動當天，Coupang酷澎也將設置品牌攤位，準備 10,000 瓶氣泡水，參與活動者皆可享有清涼的貼心補給。
從雲端跑的全民挑戰，到新竹馬拉松的現場應援，Coupang 酷澎透過多元形式的合作，將企業資源與在地體育活動結合，鼓勵更多民眾參與運動、感受城市賽事的活力。
【活動資訊】
2026 新竹馬 × Coupang 酷澎雲端跑
活動期間：即日起至 12 月 31 日
個人挑戰：累積跑步 42 公里，即可獲得酷澎5折優惠券一張（最高折抵 150 元，限量 4,000 份）
全台挑戰：共同累積 49 萬公里、112.3 萬公里，分階段解鎖運動好禮與智慧手錶抽獎
活動網址：https://irunner.biji.co/2026hsinchucoupang
2026 新竹城市馬拉松
活動日期：2026 年 12 月 6 日，上午 5 時至下午 1 時
Coupang 酷澎活動內容：
參賽物資包：專屬折價刮刮卡（提供五折優惠、最高折抵 150 元）
完賽禮：黑松沙士
現場攤位：品牌氣泡水
活動網址：https://pages.tw.coupang.com/f/4911