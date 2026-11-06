我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律多次表示「台灣是我的第二個故鄉」，如今順利取得台灣健保卡，也讓不少粉絲替她開心。（圖／邊荷律IG@yuling34）

▲李多慧（如圖）透露過去身體不舒服就醫時，看到醫療費用收據曾忍不住感嘆：「台灣的醫院怎麼那麼貴！」（圖／李多慧Threads）

韓籍啦啦隊女神邊荷律來台發展3年，人氣不斷攀升，不僅活動代言邀約不斷，更接下綜藝節目《飢餓遊戲》主持棒，表現相當亮眼。今（6）日她在IG限動上分享終於拿到台灣健保卡，看似長期在台灣生活。照片中，邊荷律妹妹頭造型消失，罕見露出額頭讓不少網友認不出，留言笑虧：「這個中分是誰」、「姊，照片不像本人呀」、「想說這照片好正點進來竟然是她。」邊荷律2024年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，成為頭號甜心，IG突破56萬人追蹤，除了啦啦隊工作外，日前加入節目《飢餓遊戲》的主持陣容，並出席金鐘獎，她曾多次公開表示：「台灣是我的第二個故鄉」、「來台是我人生做過最正確的選擇。」展現熱愛台灣的心；今日她在IG上開心分享自己終於拿到健保卡，消息引發網友熱議。以往頂著妹妹頭造型的邊荷律，在健保卡的照片中罕見露出額頭，模樣一度讓網友認不出，紛紛表示：「想說這照片好正點進來竟然是她」、「我以為是台灣也有人叫這個名字」、「這個中分是誰」、「姊，照片不像本人呀」、「我以為會用本名辦健保卡。」另外也有不少人興奮表示，看來邊荷律是打算長駐台灣了。除了邊荷律，女神李多慧今年9月也開心透露自己終於拿到健保卡，甚至拍影片紀錄喜悅心情，她透露過去身體不舒服就醫時，看到醫療費用收據曾忍不住感嘆：「台灣的醫院怎麼那麼貴！」終於拿到健保卡，生活上也方便許多。事實上，依健保相關規定，外籍人士持有居留證明文件並在台居留滿6個月後，原則上即可具備健保資格；若是在台受僱且有雇主，也可自受僱日起投保。至於外國專業人才等特定身分者，則可能不受居留滿6個月的條件限制。