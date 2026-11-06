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▲基隆館展售旅遊商品、農特產與手作伴手禮，圖為風味獨特的刺蔥紅茶。（圖／主辦單位提供）

▲基隆館展售旅遊商品、農特產與手作伴手禮，圖為從部落到餐桌的山海獵人。（圖／主辦單位提供）

2026台灣國際旅展今天起一連四天在台北南港展覽館登場，基隆館推出消費滿額抽住宿券、滿500元送500元基隆住宿券等優惠，結合在地伴手禮、特色遊程及秋冬藝文活動，吸引民眾安排港都兩天一夜小旅行。基隆市文化觀光局長江亭玫表示，旅展期間，民眾當日在基隆館全館消費滿400元，即可參加抽獎，獎項包括基隆長榮桂冠酒店平日住宿券、國立海洋科技博物館門票、基隆馬露醬二入禮盒組及在地伴手禮。館內另加碼推出全館消費滿500元，即送500元基隆住宿券；與麗星郵輪合作，購買指定航程也可獲贈500元基隆住宿券，數量有限，送完為止。今年基隆館以「流動的港口・世界的基隆」為主題，集結基隆市旅館商業同業公會、台灣好行濱海奇基線、海科館、委託行街區及多家在地業者，展售旅遊商品、農特產與手作伴手禮。現場安排美食試吃、DIY體驗及舞台互動，民眾完成問卷闖關也有機會抽獎。基隆館攤位編號為N1006。配合秋冬旅遊，基隆也推出展覽與音樂活動，包括「西班牙至基隆四百年」系列藝術特展「瓶中船」及文化敘事展「島中海」，自10月16日至明年1月24日在基隆美術館展出，透過藝術作品與文化故事，呈現基隆與世界交流的歷史。其次，「粹基隆｜秋風微醺・冬雨寄情音樂會」則分別於11月8日及明年1月2日舉行，另有12月19日登場的年終演唱會，提供旅客規劃行程的選擇。文化觀光局建議，民眾可安排兩天一夜遊程，首日走訪中山陸橋、信二防空洞及沙灣歷史園區，晚間到廟口夜市品嘗小吃，或前往崁仔頂漁市感受深夜魚市氛圍；第二天串聯和平島地質公園、正濱漁港色彩屋及阿根納造船廠，從歷史街區走向海港，體驗基隆的文化、美食與山海風景。