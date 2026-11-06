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立冬星座運勢排行出爐！5星座有望旺財遇貴人

Top 1：獅子座

Top 2：天秤座

▲天秤座單身者有機會與舊識重新產生交集，有伴侶者則適合修補過去的問題。（示意圖／取自photo AC）

Top 3：金牛座

Top 4：雙子座

Top 5：巨蟹座

▲巨蟹座在立冬節氣有利客戶經營與家庭溝通。（示意圖／Pixabay）

明（7）日將迎來立冬節氣，命理專家邱彥龍表示，立冬期間金星、月亮、火星及木星將成為重要能量，特別牽動感情、人際、工作及家庭資產，其中獅子、天秤、金牛、雙子、巨蟹5星座運勢最強，不僅有機會展現個人魅力、獲得貴人協助，也能透過專業能力及人脈資源開拓財路，各自在資產、合作、專業發展與人際關係方面有不同機會。獅子座本次立冬的優勢集中在家庭資產、房產安排及事業基礎，適合重新調整團隊分工、改善營運模式，也能從手邊既有資源挖掘新的價值。財運方面雖有拓展空間，卻要避免過度擴張或大手筆支出，任何投資與計畫都應先確認成本，別讓看似豐厚的機會反而成為財務負擔。感情方面容易展現主導性，但也可能因顧及面子而與家人產生爭執，適度放軟態度更有助於維持關係。天秤座在人際往來、感情及合作關係上容易成為焦點，適合重新聯絡過去的客戶，工作上也能藉由協調、改善服務品質，為自己創造更多發展機會。財運則與個人專業及人脈連結密切，可多留意合作帶來的可能性。感情方面，單身者有機會與舊識重新產生交集，有伴侶者則適合修補過去的問題。不過，天秤座容易因為不想得罪別人而一再退讓，甚至委屈自己，邱彥龍提醒，維持和諧不代表凡事都要答應，適時表達立場、學會拒絕，才能避免好人緣變成壓力。金牛座在立冬期間特別重視財富、安全感及生活品質，天王星帶來變動契機，但也可能讓人一時想推翻原本安排。邱彥龍提醒，不必急著追趕別人的腳步，守住本金、穩健累積，才是金牛座最能發揮的優勢。工作上適合重新思考定位，或調整原有經營方式；財運可從既有資產與專業能力尋找突破口。感情方面雖然渴望穩定，卻容易因安全感不足而想掌控另一半，應避免把不安轉化成限制對方的行為。雙子座在學習、溝通、科技應用及個人形象方面有發揮空間，工作上適合導入AI工具、經營網路平台，或嘗試推出新的服務。財源則可能來自專業技能，以及不同領域的收入管道。不過，雙子座容易同時冒出許多想法，卻因缺乏持續力而難以完成。邱彥龍建議，先挑出最值得投入的方向，再集中時間與資源執行，才能真正把創意轉化成收入。感情方面，幽默風趣容易吸引對方，但說話太快也可能造成誤解，溝通時應多留意措辭。巨蟹座在家庭互動、教育、業務及人際溝通方面有不錯的發展機會，工作上適合主動接洽客戶、經營熟人市場，財運則能透過專業服務與長期累積的口碑逐步拓展。感情方面，這段時間適合與伴侶討論未來安排，單身者也可能在日常交流中遇見合適對象。不過，火星能量可能讓家庭氣氛變得緊繃，容易因小事引發摩擦。邱彥龍提醒，與其用情緒表達關心，不如先耐心聽完對方想法，才能讓家庭關係及人際機會更加穩定。