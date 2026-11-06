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Measure（量得準）：運用反向波主動降噪（ANC）抑制背景噪音，成功「把安靜的聽力室帶進耳機裡」，符合 ANSI S3.6 臨床規範，並已完成臺北榮總 IRB 臨床效度驗證。 Understand（讀得懂）與Fit（補得對）：理解使用者的聽力狀態與需求，建立個人化聽力模型與處方適配，擺脫傳統音量全頻盲目放大的弊端，實現多頻段精密增益與動態壓縮，將原本耗時的驗配縮短至 15 秒內自動完成，將資深聽力師的臨床判斷轉化為標準化 AI 軟體。 Adjust & Verify（驗得過）：解決傳統真耳量測（REM）需深插微型探管麥克風的不適與高昂設備成本，瑞音開發出全球領先的 AI Auto-REM 及耳道特徵補償技術，AI模型僅需 13 秒即可精準校正不同耳道形狀帶來的鼓膜音壓差異，平均預估誤差僅 2.38 dB，達到媲美專業臨床 REM 的嚴謹品質。

精技電腦董事長、瑞昱半導體共同創辦人暨瑞音生技（Rehear Audiology）董事長葉佳紋獲頒成大工學院校友傑出成就獎，並受邀於 11 月 5 日成大鳳凰講座發表「從聽見，到聽得清楚——AI 如何提升人類的聽力」主題演講。從半導體產業走向聽力照護，葉佳紋董事長分享如何結合晶片、聲學與 AI 技術，讓日常使用的耳機具備更多個人化聆聽應用。適逢演講登場，瑞音生技也宣布國際重磅捷報—正式與沙烏地阿拉伯王國醫療電氣設備維護專業人員協會（MEEMPA）簽署戰略合作備忘錄（MOU），雙方將攜手於沙國及海灣合作委員會（GCC）地區，導入先進 AI 聽力照護技術、臨床驗證與本地化醫療生態系發展，在國際市場為台灣生技醫療產業的優異成績再添捷報！葉佳紋董事長指出，台灣每年消費性真無線藍牙耳機（TWS）市場規模達160萬套，全球市場出貨量則高達 4.1 億套，然而高達 68.4%（約 2.8 億對）尚未具備 OTC 助聽能力。過去耳機市場陷於音質、降噪與價格戰的「硬體規格競爭」，而「聽覺能力競爭」將成為市場趨勢 — 不必重新發明硬體，而是透過演算法賦能，在既有的硬體架構上，讓既有TWS耳機長出照護人類聽力的全新能力。把聽力學變成可被搭載的智慧；賦予耳機「聽得更清楚」的能力瑞音生技結合半導體晶片、電子聲學、聽力學、AI 演算模型與醫療法規等五大跨域能力，打造台灣首套 SaMD（軟體醫療器材）個人化聽覺照護整合平台。瑞音打破過去「做一副更好的助聽器」之框架，而是「重新定義耳機」，將專業聽力學核心流程模組化，使每一副普通的藍牙耳機都能以 App 形式搭載，迅速蛻變為具備醫療等級聽力驗配與健康管理功能的智慧終端。在演講中，葉佳紋董事長將首度公開瑞音生技獨創的「AI 聽感三步曲」核心突破：在消費市場，瑞音生技的個人化音訊技術已應用於 Parati 真無線智慧藍牙耳機，由精技電腦自 2026 年起擔任台灣區獨家代理商。結合弘憶國際的供應鏈整合能力與精技電腦的通路及客服資源，Parati 將 RehearFit™ 耳道特徵補償與 AI 降噪技術帶入日常聆聽及對話場景，展現瑞音技術的商品化應用。「加一個聽力檢測軟體，不等於它就是醫療器材；肩負醫療責任才是一切的使命。」葉佳紋董事長表示，瑞音生技堅信「量得準、讀得懂、補得對，還要驗得過」才是可承擔的醫療器材責任。瑞音目前已取得台灣、美國、中國及歐洲核准發明專利，並通過 ISO 13485 醫療器材品質管理認證與多國安規驗證，同時積極推動台灣 TFDA、美國 FDA 510(k) SaMD 與澳洲 TGA 等國際醫療法規認證。此次與沙國 MEEMPA 的合作，正是在此嚴謹醫療基礎上所邁出的關鍵一步。MEEMPA 為沙烏地阿拉伯王國正式成立的專業非營利協會，長期推動該國醫療設備與醫療技術的在地化升級與專業培訓，未來將推動瑞音與SFDA的深度合作，協助沙國政府推動 AI 聽力技術在海灣國家的臨床推廣與終端產品在地化，建構海灣地區的聽力照護生態系。從半導體的造山者，到生醫 AI 的開路先鋒，葉佳紋董事長強調：「昨天，耳機播放聲音；今天，耳機控制聲音；明天，耳機提升聽力。」瑞音生技將持續以龐大的智慧財產與臨床實證為護城河，打造連結消費電子規模化能力與專業醫療保健的橋樑，引領全球聽力健康進入下一個全新時代。