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資料中心越來越大

耗電量超過法國全國總和

民主黨在美國期中選舉大獲全勝，其中一個因素就是多名民主黨政治人物對大型科技公司的AI資料中心擴建持警戒態度，打動了許多反感資料中心的民眾。資料中心對各類數位服務、雲端運算和AI發展至關重要，然而，資料中心的快速增長造成的巨大電力消耗，以及對環境影響的疑慮，正引發全球民眾反彈。根據《BBC》報導，Data Center Map統計的數字顯示，全球目前約有1萬2250座資料中心，就實際產能而言，美國遙遙領先，中國位居第二，歐洲則遠遠落後。傳統上，資料中心多設於城市附近，以便獲得電力或用於冷卻的水資源。然而，隨著規模日益擴大，越來越多的資料中心正轉移至農村地區興建，這也造成更多關於環境保護的爭議。資料中心的尺寸差異極大，小至能容納在花園小鐵皮屋內，大到佔據廣袤土地的巨型園區都有。據信全球目前營運中的最大型資料中心是由中國電信設於內蒙古呼和浩特的站點，佔地面積約為100萬平方公尺，相當於約140個國際足總標準足球場的大小。然而，目前正有許多更為龐大的資料中心正在興建中，這些設施幾乎全是為了提供運作AI服務所需的巨大算力而打造。例如，容納數十萬顆輝達（NVIDIA）高階AI晶片的「Colossus2」，該資料中心也將用於訓練xAI的聊天機器人Grok。資料中心對地方資源造成的壓力，引發了日益加劇的擔憂。有專家指出，資料中心的冷卻系統需消耗大量水資源，可能導致水資源短缺，且全球資料中心的耗電量估計已超越法國全國總和的耗電量。這股快速成長的用電需求正在推升碳排放，同時也給地方電網帶來極大負擔，部分人士擔心這恐進一步推高能源價格。再加上周圍民眾對資料中心產生的噪音與佔用空間感到不安，反彈迅速高漲。在美國以外，包括墨西哥、法國、印尼和英國等國，也相繼出現反對資料中心的聲浪。支持者強調，資料中心對國家安全與AI的發展至關重要，且興建資料中心也能促進當地就業。2026年科技業在AI基礎設施上的合計支出估計達到驚人的7650億美元，明年更將突破1兆美元大關。然而，隨著美國期中選舉民主黨的大勝，資料中心快速推進的腳步可能將面臨挑戰。為了降低大眾反彈，科技業者也正在探索其他替代方案。其中一個想法是將資料中心部署在太空，就近利用豐富的太陽能資源；也有人預測，未來將有更多的AI運算透過人們電腦和智慧手機內建的硬體來執行，從而降低對大型資料中心的需求。