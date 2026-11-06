韓國首爾江南醫美診所GU CLINIC持續完善海外顧客服務，結合客製化療程規劃、私人診療空間、多語言協助及VIP禮賓安排，並自2026年10月27日起正式導入USDT與USDC穩定幣支付，從就診安排到付款方式，提供海外顧客更多元的選擇。
GU CLINIC以「不要成為別人，成為最好的自己」為理念，重視每位顧客的個人特色，由醫療團隊依皮膚狀況與需求進行一對一評估，規劃適合的療程方向。診所設有約50間私密獨立診療空間，兼顧隱私與服務需求，另為VIP顧客提供專屬空間與獨立動線，並由專責人員協助諮詢、療程安排及術後恢復管理。
同時，考量國際顧客的溝通需求，GU CLINIC配置中文、英文、日文等語言服務人員，協助療程諮詢、資訊翻譯及就診流程安排，盼減少語言隔閡，讓海外顧客更安心到院。院外服務方面，亦為VIP顧客提供私人接送及禮賓安排，協助銜接機場、飯店與診所間的交通，便利赴韓行程規劃。
此次GU CLINIC更進一步將服務延伸至付款環節，透過SentBiz支付系統支援USDT與USDC穩定幣，提供信用卡與現金以外的付款選擇。顧客確認最終療程與金額，並簽署支付及取消、退款相關同意書後，只需四步驟即可完成支付：第一步，向服務人員取得專屬付款連結；第二步，開啟連結，填寫姓名、電子郵件及國家等必要資料；第三步，選擇USDT或USDC，確認指定的區塊鏈網路及錢包地址後，透過個人加密貨幣錢包轉帳；第四步，由服務人員確認付款紀錄，完成支付程序。
GU CLINIC表示，未來將持續整合醫療諮詢、語言協助、私人空間與多元支付，完善海外顧客的就診體驗，更多診所介紹、療程資訊及預約事宜，可透過GU CLINIC官方LINE諮詢（https://lin.ee/qf354Nr）。
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同時，考量國際顧客的溝通需求，GU CLINIC配置中文、英文、日文等語言服務人員，協助療程諮詢、資訊翻譯及就診流程安排，盼減少語言隔閡，讓海外顧客更安心到院。院外服務方面，亦為VIP顧客提供私人接送及禮賓安排，協助銜接機場、飯店與診所間的交通，便利赴韓行程規劃。
此次GU CLINIC更進一步將服務延伸至付款環節，透過SentBiz支付系統支援USDT與USDC穩定幣，提供信用卡與現金以外的付款選擇。顧客確認最終療程與金額，並簽署支付及取消、退款相關同意書後，只需四步驟即可完成支付：第一步，向服務人員取得專屬付款連結；第二步，開啟連結，填寫姓名、電子郵件及國家等必要資料；第三步，選擇USDT或USDC，確認指定的區塊鏈網路及錢包地址後，透過個人加密貨幣錢包轉帳；第四步，由服務人員確認付款紀錄，完成支付程序。
GU CLINIC表示，未來將持續整合醫療諮詢、語言協助、私人空間與多元支付，完善海外顧客的就診體驗，更多診所介紹、療程資訊及預約事宜，可透過GU CLINIC官方LINE諮詢（https://lin.ee/qf354Nr）。