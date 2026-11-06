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受國際政經情勢影響，近期台股出現明顯波動，台股今（6）日更跌破4萬點大關，週跌幅達12.19%，僅次於費半跌幅15.7%，從歷史高點更崩跌逾萬點，跌幅達20.55%。為維持證券市場的秩序及穩定性，金管會今日晚間宣布，自下周一11月9日起採行包括調降每日盤中借券賣出委託數量及最低融券保證金成數等5大救市措施。一、調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量的30%調降為3%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。二、上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數由90%調整為130%。三、投資人經證券金融事業或證券商同意，除今年3月30日已將上市櫃股票零股及興櫃股票納入抵繳擔保品範圍外，並得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額(例如:複委託之外國有價證券)。四、現行上市櫃公司買回庫藏股已採電子化申報，鼓勵上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時評估實施庫藏股。五、鼓勵上市櫃公司適時召開法人說明會或參與主題式業績發表會，主動對外說明公司營運現況、財務表現、產業展望及未來發展策略。金管會強調，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。回顧過去，台股遭逢大跌，金管會視情況祭出不同的穩定股市及救市措施，其中有5次實施「限空令」，分別為2008年金融海嘯、2015年中國股市大跌、2020年新冠疫情衝擊、2022年美國升息、通膨及俄烏戰爭等國際政經出現重大動盪，最後一次是2025年美國對等關稅，當時祭出措施包括借券上限從30%降到3%、融券保證金從90%調到130%等，而其他的還包括平盤以下不得放空、全面禁止放空、跌幅限制從7%縮小為3.5%。