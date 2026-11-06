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資深媒體人趙少康、前總統陳水扁這對昔日選戰宿敵，近期在社群平台Threads上頻繁隔空互動，還被網友戲稱是「上古神獸」同台。而趙少康去年原本計畫前往東非欣賞動物大遷徙，卻因行程撞上大罷免投票而取消；沒想到，陳水扁突然向他拋出邀約，提議下次一起去聽歌手鄧紫棋演唱會，趙少康竟爽快答應，意外成為話題。趙少康今年4月曾在Threads分享觀看鄧紫棋演唱會的照片，大讚對方歌唱實力出色，也對現場年輕世代展現的熱情留下深刻印象。陳水扁近日特地跑到貼文下方留言，驚訝直呼：「老趙竟然是鄧紫棋的粉絲？！下次一起去看。」還留下眼睛一亮的表情符號，趙少康隨即接球回說：「好啊，好歌跟好老朋友共賞。」兩人一搭一唱，讓網友看得相當驚喜。這場跨越藍綠、世代與政治立場的演唱會之約，也引來大批網友圍觀，「一直考古，好好笑」、「阿扁巴巴一直考古等老趙回欸」、「現在是扁趙CP？」、「這對cp有點好看莫名追起來」、「你是不是故意作成夫妻臉」、「老朋友一起去看演唱會覺得很不錯」、「這樣沈北北又要吃醋了」、「阿扁巴巴順便約黃大洲一起看好嗎～」、「我覺得阿扁巴巴比我們還跟得上時代」。陳水扁隨後也幽默發文，拿趙少康原本計畫前往非洲看動物大遷徙一事開玩笑說：「不能非洲大遷徙，但能一起看紫棋。」更期待未來能和趙少康在演唱會現場合唱歌曲，還引用歌詞「我們之間的距離好像忽遠又忽近」，為激烈的選戰之外增添更多趣味，也讓一票吃瓜群眾期待兩位「上古神獸」更多的逗趣對話。