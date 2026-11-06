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半導體封測大廠日月光半導體（3711）再加碼台灣投資！經濟部投資台灣事務所5日通過日月光等3家企業投資案，其中日月光規劃投入1,237億元，在高雄楠梓科技園區、南科高雄園區及台南園區擴充高階封裝測試產能，並預計新增3,553名本國員工，成為此次通過案件中投資規模最大的企業。經濟部指出，此次通過的3家企業分別為日月光半導體、台灣圓益石英及同興實業，投資領域涵蓋半導體封測、關鍵材料及冷鏈物流，合計投資金額約1,268億元，投資地點分布於中、南部。日月光此次擴產主要因應人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）應用需求成長，規劃在楠梓科技園區、南科高雄園區及台南園區等既有廠區增設智慧化產線，擴充高階封裝測試產能。在生產技術方面，日月光將導入AI與大數據分析技術，整合自動化設備、異質性機台及微系統封裝技術，推動工廠智慧化與數位轉型，藉此優化生產流程、提升生產效率及產品良率。此外，日月光也規劃推動淨零碳排措施，透過設置太陽能發電設備等方式落實綠色製造，持續提升高階封裝技術與量產能力。除了日月光，此次通過投資案的台灣圓益石英，規劃投資約23.4億元，在苗栗縣銅鑼區擴建廠房，預計新增176個本國就業機會。該公司主要生產半導體前段製程使用的超高純度石英器皿、擴散管及清洗組件，並提供加工與維修服務。另一家獲准投資的同興實業，則規劃投入約8.3億元，在嘉義中埔產業園區興建智慧化冷鏈倉儲中心，預計新增20個本國就業機會。投資台灣事務所統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1,840家企業投資，累計投資金額逼近3兆元，預估創造17.4萬個本國就業機會，另有9家廠商排隊待審。