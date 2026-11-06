我是廣告 請繼續往下閱讀

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）旗下8人男團B&ZAI今（6）日上午首度來台，為明（7）日在台南登場的「浪人祭」做準備，這也是他們成軍以來第一次到海外演出，吸引超過200名粉絲湧入台北松山機場接機。沒想到8人才剛抵達台灣，就因為誰要第一個走出機場而鬧內鬨，本髙克樹爆料，大家在入境大廳裡爭先恐後，自己還被矢花黎擋住，甚至跟川﨑星輝在後面吵了一架，首次海外行還沒正式開始，團員就先上演一場搶鏡大戰，相當爆笑。B&ZAI由今野大輝、菅田琳寧、本髙克樹、橋本涼、矢花黎、川﨑星輝、鈴木悠仁、稻葉通陽組成，8人今天現身松山機場，立刻受到大批粉絲熱情歡迎，成員們也一路揮手打招呼。談起第一次被接機的心情，菅田琳寧、川﨑星輝都直呼很開心，本髙克樹搞笑爆料，大家在出關前就已經吵成一團，為了誰要走第一個爭論不休。其中最搶眼的莫過於矢花黎，他直接把團名跑馬燈戴在頭上，走到哪裡都自帶宣傳效果，矢花黎就解釋，知道日本藝人來台時，機場接機照片通常都會受到關注，因此特別準備這個裝置，希望無論媒體從哪個角度拍攝，都能清楚看見B&ZAI的名字。不過這身裝扮也有代價，他坦言戴上後視線受到限制，只能跟著前方川﨑星輝的背影走，連上車都因為看不清楚下方，只好用奇怪的姿勢爬進車內。川﨑星輝則穿著成員送他的特製衣服，正面寫著「大家好」，背面印著「我愛你」，還特別轉身讓接機粉絲拍照。他笑說，當粉絲看見背後的字，竟然也直接對他喊「我愛你」，讓他相當開心。至於矢花黎，因為中文自我介紹的發音意外聽起來像「喜歡你」，經過媒體提醒才知道這個巧合，當場害羞起來，還認真考慮要不要把這句話放進往後的自我介紹。8名成員年齡不同，私下卻沒有什麼距離感，年紀最小的稻葉通陽表示，哥哥們都會營造讓他自在表達想法的環境，因此相處起來完全沒有年齡差距。不過當媒體追問誰最照顧他時，哥哥們突然開始爭寵，今野大輝搶著說：「我最近很常跟你在一起！」鈴木悠仁也不甘示弱：「我很常請你吃飯喔！」沒想到稻葉通陽最後選擇本髙克樹，理由是對方頭腦好、願意包容他的想法，拍照時還會主動搭肩擁抱，讓本髙克樹笑說：「因為他小小隻的，很剛好。」一旁菅田琳寧仍不死心，繼續碎念自己明明也很照顧弟弟。至於8人平常會不會真的吵架？稻葉通陽表示，大家對演出有不同想法時都會交換意見，還不到吵架的程度，矢花黎補充，因為演唱會經常安排搞笑短劇，成員們為了想出更好笑的橋段，討論時難免皺著眉頭、激烈辯論，連經紀人從旁邊看都以為他們在吵架，其實只是在認真研究怎麼逗笑歌迷。B&ZAI這次受邀參加台南浪人祭，對8人而言也是重要的海外初體驗，矢花黎透露，當初收到邀約時根本不敢相信，第一個反應竟是懷疑「這是騙人的嗎？」稻葉通陽則說，團體過去曾參加日本國內音樂祭，大家今年也準備了一整年，沒想到0演出邀約，最後等來的是台灣舞台，讓他非常感謝這次機會。為了讓第一次認識B&ZAI的台灣觀眾留下印象，這次連公司高層都親自加入選歌行列，透過數據分析台灣粉絲及浪人祭觀眾可能喜歡的歌曲，再依照分析結果安排專屬歌單。隊長今野大輝也表示，團體為這場演出準備了許多內容，希望即使是不認識他們的觀眾，也能透過表演喜歡上B&ZAI，更不忘拜託台灣媒體多幫忙宣傳，希望未來還有機會再來演出。