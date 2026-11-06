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麥當勞「奶昔大哥雲朵包」去年在韓國掀起話題，有網友笑稱，國民黨新北市長候選人李四川與「奶昔哥」相似，引起討論。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（6）日受訪時直呼，「我覺得很可愛啊！」並透露他也很喜歡喝奶昔。蘇巧慧下午赴中和和平街黃昏市場，媒體詢問，李四川最近被說表情有點像「奶昔哥」，蘇巧慧受訪時直呼，「我覺得很可愛啊！」，他很喜歡喝奶昔，而且因為現在沒有奶昔，所以他常把冰淇淋融化以後，變得像奶昔一樣，再用吸管來喝奶昔，「希望台灣的麥當勞可以聽到我的聲音，讓奶昔恢復、讓奶昔哥動起來」。另外，蘇巧慧、台北市長候選人沈伯洋昨登上藍心湄主持的TVBS《女人我最大》，藍心湄拋出可以把「敬老卡」改為「至尊卡」。蘇巧慧說， 真是很棒的想法，感謝心湄姐提供建議，他聽到身邊很多朋友，都覺得這個點子很威、很酷。蘇巧慧提到，敬老卡是希望讓長輩多出去走走，讓大家保持健康，所以未來若當市長，希望能讓敬老卡提升成每個月1000點，而且可以坐公車，可以買東西，讓更多的長輩願意出門走走、保持健康。媒體追問，地方上傳出說，若蘇巧慧當選，可能會找前立委羅致政擔任副市長。蘇巧慧說，他們團隊聚合非常多優秀的人才，現在的目標就是希望1128能夠贏得勝選，至於小內閣的部分，就等有機會勝選了之後，再來一起討論。