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美國期中選舉結果，加深AI投資疑慮，台股今（6）日一度崩跌逾3700點，創下盤中史上最大跌點，失守38000點大關，即便跌幅最後收斂至1873點，還是失守4萬點大關，國安基金也召開臨時委員會議，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這也是國安基金第10次護盤台股。國安基金在今日下午2時30分召開第131次臨時委員會議，主要是台股近日巨幅波動， 今（115）年11月2日至6日累計下跌5510點，尤其今開盤跌近3800點，盤中最低37837點為近期最低點，收盤39701點，距離今年高點49968點，下跌10267點，跌幅20.55%，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。在考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金委員會經討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。國安基金表示，美國期中選舉後，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股本週跌幅達12.19%，僅次於費半跌幅15.7%。另今年10月外資累計賣超達新台幣9943.16億元，創史上單月最高，11月持續賣超，至11月6日止，累計賣超5244億元，加深台股下跌趨勢。不過，國安基金也強調，我國經濟基本面良好，惟台股以高科技股為主，與美股費半連動緊密，導致國內股市亦同步下跌，短期內市場信心明顯不足，經委員會討論及共識決議，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，因此，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。