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▲期間限定GODZILLA POP-UP STORE於高雄大立百貨4樓登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.06）

期間限定GODZILLA POP-UP STORE 於即日起至 2027年2月28日於高雄大立百貨4樓登場。帶來多款日本 GODZILLA STORE 專門店商品，從歷代經典造型到最新系列，呈現哥吉拉豐富多樣的商品魅力。此外，《哥吉拉−0.0》雕像更是全台首度亮相，讓民眾可近距離欣賞新作造型。快閃店最受矚目的亮點，莫過於在台灣首次公開展示的《哥吉拉−0.0》雕像。配合電影於今( 6 )日正式上映，由日本工作室打造的《哥吉拉−0.0》雕像讓粉絲可近距離欣賞新作哥吉拉的整體輪廓與造型細節，透過不同角度感受實體雕像的精緻呈現，並拍照留下難得的紀念。除了首次亮相的雕像，本次 GODZILLA POP-UP STORE 也將帶來豐富的日本 GODZILLA STORE 專門店商品，讓台灣粉絲不必遠赴日本，也能選購多款人氣周邊。店內商品涵蓋歷代哥吉拉經典造型、人氣系列及日本專門店特色商品，隨著《哥吉拉−0.0》上映，多款新作相關周邊也將陸續抵台上架。 從日本專門店人氣商品到最新作品周邊，門市將持續更新商品陣容，讓粉絲有機會收藏更多來自日本的哥吉拉商品。更多商品販售資訊、雕像展示安排及相關活動內容，將透過官方粉絲專頁陸續公布。