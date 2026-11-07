「台灣國際旅展ITF」今（7）日來到第二天，也是展期的首個假日，地點就在台北南港展覽館一館。今年日本館創下歷年最大規模，共有252個攤位。其中日本福井縣聯手JR西日本參展，而被網友封為「日本最帥知事」的石田嵩人，也來台宣傳自己的家鄉福井縣，因為外型一點都不輸大明星，又會說中文，給人親切感受，在網路上早已爆紅，IG更有超過41萬粉絲。而台灣觀光旅展主辦單位也透露，石田嵩人將於今天13:00~13:25將登上日本館舞台。
現年36歲的石田嵩人，畢業於關西外國語大學，進入外務省任職，曾派駐美國、非洲尚比亞，以及澳洲墨爾本的大使館與領事館。石田嵩人在今年年初當選日本福井縣的知事（意同台灣的「縣市長」），原本受到關注的是他的年齡與外交官經歷，沒想到隨著他本人公開活動照片與影片在網路上曝光後，因臉蛋神似日本演員新田真劍佑，又有壯碩身材，瞬間成為爆紅政務官，被封為日本最帥知事。
11月7日下午1時登日本館舞台 民眾可近距離接觸
石田嵩人預計將在今天11月7日下午1時至1時25分登上ITF展日本館舞台，並前往福井縣展攤與民眾近距離交流，親自替家鄉宣傳，拓展台灣觀光市場。
他本人公開在Intagram上的限動影片也被轉傳到Threads上，引起8000多人按讚，近5000人轉傳，還引起廣大網友留言：「帥到頭暈」、「發芬（昏）」、「男神」、「如果真是為了旅展而來, 買10張票券就可以跟他互動的話, 應該會人潮炸裂」、「他中文講得很好欸」、「我老公（？）」、「我怕他會回不去福井」等，足見其魅力。
韓國館可跟朴寶劍全新人形立牌合照 還將送機票
另外，韓國觀光公社也有參加此次台灣國際旅展，除了邀請多組韓國在地表演團隊訪台演出，還能和韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍全新人形立牌合照打卡、獲得最新款朴寶劍限量明信片、參加集章闖關活動兌換精美好禮等活動。
韓國館也將進行各種抽機票活動：如大韓航空11月7日（六）、8日（日）於韓國館舞台送出每日一張韓國指定航線機票、可依航空於攤位完成指定活動即抽免費韓國來回機票、泰瑞航空購買指定機票並完成指定活動即抽韓國地方航線免費來回機票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
石田嵩人預計將在今天11月7日下午1時至1時25分登上ITF展日本館舞台，並前往福井縣展攤與民眾近距離交流，親自替家鄉宣傳，拓展台灣觀光市場。
他本人公開在Intagram上的限動影片也被轉傳到Threads上，引起8000多人按讚，近5000人轉傳，還引起廣大網友留言：「帥到頭暈」、「發芬（昏）」、「男神」、「如果真是為了旅展而來, 買10張票券就可以跟他互動的話, 應該會人潮炸裂」、「他中文講得很好欸」、「我老公（？）」、「我怕他會回不去福井」等，足見其魅力。
韓國館可跟朴寶劍全新人形立牌合照 還將送機票
另外，韓國觀光公社也有參加此次台灣國際旅展，除了邀請多組韓國在地表演團隊訪台演出，還能和韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍全新人形立牌合照打卡、獲得最新款朴寶劍限量明信片、參加集章闖關活動兌換精美好禮等活動。
韓國館也將進行各種抽機票活動：如大韓航空11月7日（六）、8日（日）於韓國館舞台送出每日一張韓國指定航線機票、可依航空於攤位完成指定活動即抽免費韓國來回機票、泰瑞航空購買指定機票並完成指定活動即抽韓國地方航線免費來回機票。