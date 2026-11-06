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▲攝影師曾經公開林襄18歲時的棚拍作品，照片裡，青澀的林襄換穿史庫水泳衣、過膝白長襪及比基尼，雙峰明顯豐滿。（圖／谷德剛授權提供）

▲攝影師當時認證林襄越來越漂亮，希望酸民可以不用再攻擊她的好身材，意指林襄從來只有臉部有加工，魔鬼體態則是天生。（圖／谷德剛授權提供）

「樂天女孩」笑笑（本名劉姿妤）日前發文和近日上節目時大方承認接受隆乳手術，強調「我的身體，我自己決定」，讓啦啦隊女神是否天然的最好成為話題，其實不只笑笑，位居一線的「小龍女」林襄早已經不避諱談論五官曾經動刀的話題，而她18歲整容的照片再度被翻出，當時掌鏡的攝影師認證，林襄的五官的確越來越美，但身材「從小就是這麼好」。2022年9月，剛出道的林襄被挖出就讀泰北高中時期的照片，譏諷她的身材二次發育，當時攝影師谷德剛在臉書社團投稿，證實林襄的上圍從小就很傲人，並附上她18歲時的6張棚拍作品佐證，照片裡，青澀的林襄換穿史庫水泳衣、過膝白長襪及比基尼，雙峰明顯豐滿。谷德剛寫下：「她（林襄）確實越來越漂亮了！以前都叫她瑞希Mizuki，第一次拍她才16歲，就是這麼萌，童顏巨乳，希望那些說她身材的人可以不用再攻擊了！」意指林襄從來只有臉部有加工，魔鬼體態則是貨真價實。林襄過去從沒否認在臉部動過手腳，2024年，她和風田在節目《女孩好野》大玩互嗆遊戲，風田為了反擊林襄，脫口嗆「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄一聽激動站起來，直率地回：「我有200萬的臉，你有嗎？」該節目片段後來在各大社群平台瘋傳，網友追問林襄是否有天然的臉，她幽默直回「我沒有」，坦蕩承認自己曾花費鉅資進行醫美與微整形，高EQ且幽默的自嘲態度反而大獲網友好評。