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業界最大客艙改裝計畫

空運運能縮減海運也受阻

阿聯酋航空集團公佈2026-27上半年度財報，前六個月的稅前淨利達11億美元（約360.5億元台幣）、年減66％，儘管波灣地區持續衝突，造成營運受阻並推升燃油價格，集團仍展現穩健營運表現。董事長謝赫阿哈邁德親王表示，儘管全球航空燃油價格較去年同期翻倍調漲，推升營運成本並影響獲利表現；客戶需求維持穩定，貨運業務也帶來顯著貢獻，使集團維持穩健的營收與現金水位。阿聯酋航空集團2026-27上半年度營收180億美元，較去年同期的206億美元下降12%。有賴於強勁的營運表現，稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）達34億美元，較去年同期的57億美元、下降41%；去年同期，集團曾創下利潤和營收雙雙創下歷史新高的佳績。謝赫阿哈邁德特別感謝阿拉伯聯合大公國政府在波灣地區軍事行動發生後，迅速採取果斷的應對措施，並協調各方單位，讓航空運輸得以安全恢復。政府採取的措施也促使各國放寬對前往或經由阿拉伯聯合大公國的旅遊警示，讓我們能夠有信心地恢復航班營運，持續為旅客及社區提供服務。阿聯酋航空今年4月至9月執行客艙改裝計畫，為業界規模最大，一共接收9架全新A350客機，並完成12架客機客艙改裝，增加更多豪華經濟艙座位，預計投資超過70億美元。此外，阿聯酋航空亦積極推進Starlink安裝計畫，在2026-27上半年為36架裝設機上高速Wi-Fi，已配備機隊總數達57架。貨運部分，阿聯酋航空SkyCargo上半年度總共運輸120萬噸貨物，較去年同期略減1%。然而，區域衝突導致市場空運運能縮減，海運受阻也促使托運人轉向尋求空運服務，進而帶動貨運營收成長52%。在2026-27上半年度接收5架全新波音777貨機，並投入首架客機改裝貨機，進一步擴充運能；航網則開闢阿拉木圖及鄭州兩個貨機航點，並在阿聯酋航空飛行網絡中為超過15個航點提供貨機專屬航班，同時增加飛往遠東地區等主要市場的航班數量。